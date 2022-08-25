Зеленський запропонував Байдену посилити співпрацю з питань відновлення інфраструктури

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента .

"Володимир Зеленський розповів Джозефу Байдену про масштаби руйнування житла та інфраструктури в Україні. Він запропонував посилити двосторонню координацію для розв’язання нагальних питань щодо відновлення зруйнованої критичної інфраструктури", - йдеться в повідомленні ОП.

Зазначимо, що лідери України і США сьогодні, 25 серпня, провели телефонну розмову.

Нагадаємо, у сьогоднішній розмові президенти України і США також обговорили важливість притягнення РФ до відповідальності за військові злочини в Україні.

Раніше у Білому домі заявляли, що Байден зателефонує Зеленському, аби попередити про підготовку окупантами "референдумів" на захоплених територіях України.

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