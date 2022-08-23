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Дуда закликав ліквідувати "Північний потік-2"

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Київ, Вівторок 23 серпня 2022 15:00
Дуда закликав ліквідувати "Північний потік-2" Фото: президент Польщі Анджей Дуда (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Коли Росія воює проти України не повинно бути ведення бізнесу з країною агресором. Газопровід "Північний потік-2" має бути повністю демонтований.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Польщі Анджея Дуди під час саміту Кримської платформи.

"Я хотів би нагадати, що "Північний потік-2" почав діяти після захоплення Криму, немає повороту до звичайного бізнесу з Росією, немає повороту до таких зв'язків коли вона воює проти України, окупує її території. Зміна політики на Заході це не просто припинення "Північного потоку-2", але також цілковита його ліквідація, демонтаж", - зазначив Дуда.

Нагадаємо, це вже не перший заклик президента Польщі щодо необхідності необхідність посилити санкції проти Росії та її енергосектору. Раніше Дуда вже закликав до демонтажу уже побудованого газопроводу "Північний потік-2", оскільки "такі проекти є політичними".

Зазначимо, сьогодні, 23 серпня стартував другий саміт Кримської платформи. У ньому беруть участь представники близько 60 країн світу. Цього разу саміт проводиться дистанційно, через повномасштабну війну в Україні.

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Польша Анджей Дуда Північний потік-2
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