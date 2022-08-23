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Деградація Росії почалась із захоплення Криму, - Зеленський

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Київ, Вівторок 23 серпня 2022 14:36
Деградація Росії почалась із захоплення Криму, - Зеленський Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Деградація Російської Федерації почалася ще із захоплення нею півострова Крим. Продовжилася ж вона масованим терором, який здійснює країна-агресор від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського під час відкриття другого саміту Кримської платформи.

"Деградація Росії почалась з захоплення Криму, з терору проти кримськотатарського народу, корінного народу Криму, з репресій за релігійною ознакою, які стали чи не найбільш масштабними релігійними гоніннями в Європі у 21 столітті проти кримської мусульманської громади. Були вигнання усіх людей, хто говорив, що Крим це Україна, хто не боявся захищати українську культуру, свободу в Криму і вбивства і катування ми все це бачили", - зазначив Зеленський.

Глава держави зазначив, що все це окупанти робили і продовжують робити в Криму з перших тижнів після його ганебного захоплення.

"Масований терор після 24 лютого став логічним завершенням цієї деградації держави, яку ще не так давно запрошували за стіл з Великою сімкою і яка тепер змагається за першість з найбільш жорстокими режимами минулого, що відповідальні за геноцид, загарбницькі дії і депортації", - підсумував президент.

Нагадаємо, сьогодні, 23 серпня стартував другий саміт Кримської платформи. У ньому беруть участь представники близько 60 країн світу. Цього разу саміт проводиться дистанційно, через повномасштабну війну в Україні.

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