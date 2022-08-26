Візит місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС запланований на наступний тиждень, - Зеркаль

Візит місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізьку АЕС запланований на наступний тиждень. Втім, окупанти вже створюють перешкоди для відвідування станції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника міністра енергетики Лану Зеркаль в ефірі "Радіо НВ".

"Наступного тижня запланований візит місії МАГАТЕ, і зараз вирішуються всі логістичні маршрути, як вони діставатимуться. Попри те, що росіяни погодилися, що місія їхатиме через територію України, вони штучно зараз створюють всі умови для того, щоб місія не доїхала до об'єкта з огляду на ситуацію навколо нього", - розповіла Зеркаль.

При цьому вона зазначила, що головною метою візиту місії МАГАТЕ є контролювання ситуації на станції та вжиття необхідних заходів, щоб убезпечити Європу та весь світ від можливої катастрофи.

Зазначимо, за даними агенства Bloomberg, МАГАТЕ хоче відвідати Запорізьку атомну електростанцію до 5 вересня, а ядерним інспекторам будуть надані більш широкі повноваження, ніж передбачалося спочатку.

Ситуація на ЗАЕС

Нагадаємо, вчора вперше в історії Запорізька АЕС повністю відключилася від енергомережі.

Через пожежі на золовідвалах Запорізької ТЕС 25 серпня двічі відключалась остання лінія зв’язку станції з енергосистемою України. Згодом стало відомо, що АЕС відновила зв'язок з українською мережею і почали з'являтися повідомлення про можливий візит місії МАГАТЕ.

Керівник МАГАТЕ відреагував на ситуацію та заявив, що агенство має головне завдання - запобігти аварії, а демілітаризація Запорізької АЕС не входить до порядку денного. Це нібито має вирішуватись на "політичних переговорах".

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