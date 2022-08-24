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Україна сьогодні отримає від США 3 млрд доларів

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Київ, Середа 24 серпня 2022 12:47
Україна сьогодні отримає від США 3 млрд доларів Фото: міністр фінансів Сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Україна в День незалежності отримає від США 3 млрд доларів фінансової допомоги. Вони надійдуть через механізм Світового банку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра фінансів Сергія Марченка в Facebook.

Кошти до бюджету України будуть передані у формі безповоротного гранту.

"Вдячний нашим американським партнерам та команді Світового банку за потужну підтримку України. Грантова допомога є вагомим подарунком для нашої країни у День незалежності України", - зазначив міністр.

Нагадаємо, нещодавно президент США Джо Байден затвердив військову допомогу Україні на 775 млн доларів. У новому пакеті будуть боєприпаси, дрони та важка техніка.

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