Україна сьогодні отримає від США 3 млрд доларів

Україна в День незалежності отримає від США 3 млрд доларів фінансової допомоги. Вони надійдуть через механізм Світового банку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра фінансів Сергія Марченка в Facebook.

Кошти до бюджету України будуть передані у формі безповоротного гранту. "Вдячний нашим американським партнерам та команді Світового банку за потужну підтримку України. Грантова допомога є вагомим подарунком для нашої країни у День незалежності України", - зазначив міністр.