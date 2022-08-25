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Удар по потягу в Чаплине: пошукові роботи завершилися, кількість жертв збільшилася

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Чаплине, Четвер 25 серпня 2022 09:15
Удар по потягу в Чаплине: пошукові роботи завершилися, кількість жертв збільшилася Фото: у Чаплине завершилися пошукові роботи (Telegram)
Автор: Валерія Поліщук

У селищі Чаплине Дніпропетровської області завершилися рятувально-пошукові роботи. В результаті обстрілу житлового сектора і залізничної станції загинули 25 осіб, серед них двоє дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення заступника голови офісу президента Кирила Тимошенка в Telegram.

"11-річний хлопчик загинув під завалами будинку, ще одна 6 - річна дитина - під час пожежі в автомобілі біля залізничної станції", - написав він.

При цьому в результаті обстрілу постраждала 31 людина.

Нагадаємо, росіяни 24 серпня завдали ракетного удару по залізничній станції селища Чаплине Дніпропетровської області.

Росіяни кілька разів атакували Чаплине за добу. Вдень ворожа ракета знищила приватний будинок. Пізніше окупанти ще раз атакували населений пункт - спочатку однією ракетою, а потім ще трьома.

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Дніпропетровська область Війна Росії проти України
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