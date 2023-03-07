После войны. Какой может быть новая архитектура безопасности для Украины

Главное условие - границы 1991 года

Украина стремится к восстановлению территориальной целостности не только как справедливому для себя результату войны. Это еще и возможность потушить очаги напряженности, которые при сохранении статуса-кво могут использоваться для агрессии в будущем.

Выход на границы 1991 года означает возвращение всех территорий включительно с временно оккупированным Крымом. По мнению президента Владимира Зеленского, без этого невозможен мир в Украине и Европе в целом.

"Поэтому, пожалуйста, вы (россияне, - ред.) должны вернуться на свою территорию, деоккупировать нашу территорию, всю территорию, которая была признана миром, включая Россию, с 1991 года", - заявил он в феврале в интервью британскому BBC.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов тоже отмечает, что возвращение к границам 1991 года - это единственное условие окончания войны. Все остальное, по его словам, может обсуждаться. Недавно он сравнил ситуацию на фронтах с футбольным матчем.

"Счет 1:1, а минута 70-я. Это субъективное видение", - подчеркнул он.

Глава Офиса президента Андрей Ермак обращает внимание на различие в подходах Украины и России в принципах ведения войны. По его словам, противник не считается с потерями, но не количеством не сможет победить качество. А украинцы не остановятся, пока не выйдут на международно признанные границы.

Его советник Михаил Подоляк уверен, что за этим последует появление другого формата безопасности и политико-культурного пространства. В том числе потому, что финал войны будет таким, как того хочет Украина. И после победы будет определенный промежуток времени, когда она получит повышенную субъектность и сможет инициировать любые программы.

Что касается позиции США как ключевого союзника Украины, то еще в декабре госсекретарь Энтони Блинкен говорил о помощи и поддержке в возвращении территорий, захваченных после 24 февраля 2022 года.

"Мы сфокусированы на том, что мы уже делаем: удостовериться, что у Украины есть средства, чтобы защитить себя, чтобы она могла отбить российскую агрессию, вернуть территории, которые были отобраны после 24 февраля", - подчеркнул Блинкен.

Его заместитель по политическим делам Виктория Нуланд в прошлом месяце напомнила о позиции президента Джо Байдена - помогать столько, сколько потребуется для освобождения всех украинских земель. Но уточнила, что украинцы должны сами решить, каким должен быть мир после войны с Россией. Остальные западные партнеры придерживаются похожей линии.

Американское издание The Washington Post в декабре писало о том, что администрация Байдена рассматривается три модели завершения войны. На первые две не согласна Украина, поскольку одна из них предполагает отвод российских сил к состоянию на 2014 год, а вторая ограничивается лишь возвращением Донбасса.

Третья модель заключается в поддержке мирного плана, предложенного Зеленским.

Формула мира

Украинский мирный план впервые был представлен на саммите G20 в Индонезии в ноябре 2022 года. Он состоит из 10 пунктов и выглядит следующим образом:

Радиационная и ядерная безопасность. Россия должна передать Запорожскую АЭС под контроль МАГАТЭ и украинского персонала. Продовольственная безопасность. Зерновая инициатива должна расшириться на порты в Николаеве и Ольвии. Энергетическая безопасность. Цены на российские энергоресурсы должны быть ограничены, а Украина - получить западные системы противовоздушной обороны для защиты своей инфраструктуры. Освобождение всех пленных и депортированных. Восстановление территориальной целостности Украины во исполнение Устава ООН. Россия должна подтвердить ее через подписание соответствующих документов. Россия должна вывести все войска с территории Украины и вернуть контроль над всеми участками государственной границы. Запуск Специального трибунала по преступлению агрессии России и создание международного механизма для возмещения всех убытков. Украина должна получить помощь для разминирования и возмещение ущерба окружающей среде от войны. Украина должна заручиться гарантиями безопасности. Фиксация завершения войны путем подписания многостороннего документа.

Отметим, данная формула мира уже поддержана Европейским союзом и Генеральной ассамблеей ООН. И союзники соглашаются с тем, что она должна лечь в основу будущего порядка после завершения российско-украинской войны.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в интервью РБК-Украина отметил, что среди всех пунктов мирного плана есть четыре ключевых.

"Во-первых, это возвращение к границам 1991 года. Во-вторых, это полная сатисфакция за все, что эти нелюди сделали. В-третьих, это обязательное наказание (президента России, - ред.) Путина и всей его клики за преступления, которые они совершили. И четвертое - это гарантии безопасности для нашей страны", - заявил он.

Примечательно, что к годовщине вторжения со своей "мирной инициативой" из 12 тезисов выступил Китай. Ко всему прочему он предусматривает прекращение огня и начало переговоров еще до вывода российских войск. Логично, что китайский план был отвергнут украинской стороной и раскритикован на Западе.

Детальнее - в материале "Мирный план" Китая. Что предлагает Пекин и как реагирует Украина и мир".

Новая архитектура безопасности

Так как же может выглядеть новая архитектура безопасности? По мнению президента Франции Эммануэля Макрона, обсуждать ее нужно за столом переговоров, но уже после войны. Чтобы предотвратить более масштабный конфликт, прообраз которого, возможно, мы видим прямо сейчас.

На днях мыслями об этом поделился президент Латвии Эгилс Левитс. Главным условием обновления архитектуры безопасности для европейского региона он считает победу Украины. Но на то, чтобы преодолеть колониалистическую идеологию в России, может понадобиться время.

"Архитектура безопасности должна быть не как раньше - с Россией, а против России. Если РФ не изменит свою агрессивную идеологию, то она будет оставаться в течение длительного времени именно агрессивной страной", - подчеркнул он.

Еще осенью 2022 года президент Владимир Зеленский говорил, что послевоенная система должна включать конкретные гарантии для Украины. Тогда же был подготовлен проект договора Kyiv Security Compact (план Ермака-Расмуссена), который украинская сторона готова подписать в любое время.

Суть этого документа заключается в многоуровневой помощи Украине построить надежную систему обороны и безопасности, способную сработать как на предотвращение, так и на отражение агрессии. Ожидается, что гарантами могут стать США, Великобритания, Канада, Польша, Италия, Германия, Франция, Австралия, Турция, страны Северной Европы и Балтии, Центральной и Восточной Европы, а также другие страны.

Но важно понимать, что гарантии из плана Ермака-Расмуссена могут рассматриваться лишь как промежуточный этап. Поскольку основа безопасного будущего для Украины - это полноправное членство в НАТО.

"Для нас основная гарантия безопасности, которая должна быть - это вступление в НАТО. Все цели давно объявлены, есть официальное обращение. Причем в расширении заинтересована не только Украина, но и сам альянс. Вот такая на сегодня рассматривается концепция, которая должна быть эффективна", - отметил в комментарии РБК-Украина руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко соглашается, что новая система будет распространяться на всю Европу, поскольку сегодняшняя Россия представляет угрозу не только нашей стране. Следовательно, это будет многоуровневый механизм, который так или иначе учитывает то, что Украина будет членом НАТО и Европейского союза.

Союзы для Украины

Похоже, с идеей вступления Украины в НАТО постепенно свыкаются на Западе. В частности, новоизбранный президент Чехии Петр Павел полагает, что нет причин не расширяться на восток.

"С точки зрения технической совместимости Украина выполнила домашнее задание. С точки зрения ценностей и долгосрочных стратегических интересов, опять же мы имеем полную совместимость", - отметил он.

Сейчас же главным препятствием остается война, и, по его словам, НАТО не пойдет на то, чтобы стать стороной конфликта. Хотя в Украине не считают, что война - это повод брать паузу, и надеются на важные объявления на июльском саммите в Вильнюсе. С учетом активного перехода ВСУ на западное вооружение альянс упрекают в недостатке политической воли.

"Нам уже мало открытых дверей, эту фразу мы слышим несколько лет", - считает премьер-министр Денис Шмыгаль.

Год полномасштабной войны также показал важность политических союзов. ЕС помимо финансовой поддержки на миллиарды евро впервые запустил механизм военной помощи и поставок оружия третьей стране. Да и европейские лидеры куда оптимистичнее настроены на вступление Украины в Евросоюз.

Вчера после назначения нового директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Шмыгаль заявил, что Украина завершила выполнение всех рекомендаций, полученных вместе со статусом кандидата. Ожидается, что это даст старт началу официальных переговоров о вступлении уже в 2023 году.

Почему членство в ЕС не стоит сбрасывать со счетов в военном плане, объяснил латвийский президент Эгилс Левитс. По его словам, Брюсселю придется держать в уме соседство с российским агрессором, поэтому в европейской семье Украина продолжит получать помощь для сдерживания России.

Демилитаризация РФ с полосой безопасности

Глава военной разведки Кирилл Буданов называет выход на границы 1991 года только первым этапом завершения войны. Затем, по его словам, вдоль этих границ должна появиться буферная зона вглубь российской территории.

"Далее следует смотреть о полосе безопасности вокруг Украины, как минимум с российской стороны. На глубину 100 км и больше. Ну и так далее", - отметил он.

Военный эксперт Александр Коваленко считает, что вполне достаточно и буферной зоны до 50 км. Но с обязательным запретом размещать военную инфраструктуру, технику и подразделения. То есть никаких элементов вроде танков, другой бронетехники и даже комплексов ПВО, поскольку Россия использует те же комплексы С-300 как наступательное оружие.

Эксперт Александр Мусиенко тоже говорит, что такая линия нужна, но пока не понятно, кто и как ее будет контролировать. По его мнению, Украине после выхода на границы понадобится еще больше оружия, особенно ракет среднего радиуса, чтобы наносить удары по целям на территории России.

"Идея о демилитаризованной зоне выглядит привлекательной и к ней нужно стремиться. Единственный вопрос - это вопрос контроля. Кто именно и как будет контролировать, и какие санкции будут применять к Российской Федерации, если она будет эту линию нарушать", - добавил он.

В то же время министр обороны Алексей Резников видит полосу безопасности несколько иначе. Под ней он понимает реализацию формулы мира и построение мощного государства с сильной армией.

Другой важный момент - общая демилитаризация РФ с сокращением ядерных арсеналов и наступательных вооружений. Причем с обязательной демилитаризацией Азовско-Черноморского региона. Как минимум, россияне должны вывести из акватории все носители крылатых ракет "Калибр". По мнению Коваленко, уже следует понимать, что после войны Россия будет максимально демилитаризована.

"Что касается Украины, то у нее сохранится возможность наращивать свою милитарную компоненту. Которая по сравнению с российской, мягко говоря, уже неуместна для сравнения. Потому что мы становимся не только более профессиональной и качественной армией, но еще и наращиваем потенциал высокотехнологичного вооружения", - отметил он в комментарии РБК-Украина.

Что ждет украинскую армию

Согласно рейтингу Global Firepower (GFP), Вооруженные силы Украины впервые вошли в топ-15 сильнейших армий мира. За год они поднялись на семь позиций и обошли Иран, Израиль, Австралию, Саудовскую Аравию, Испанию, Тайвань и даже Германию.

Опрошенные РБК-Украина эксперты соглашаются, что украинская армия выйдет из этой войны более сильной, чем была до нее. Поскольку будет иметь богатый боевой опыт, умноженный на новые технические возможности.

Александр Мусиенко полагает, что будущее - за постоянным усовершенствованием системы территориальной обороны и резервистов с периодическими тренировками. Такие люди должны быть готовы взяться з оружие сразу, как только будет какая-то новая агрессия.

"Второе - армия будет иметь чрезвычайно мощный профессиональный компонент с самыми современными вооружениями различных типов. Третье - нам нужно системно увеличивать расходы на сектор обороны и безопасности, а также самостоятельно и совместно с партнерами налаживать производство нужных вооружений", - отметил он.

По его оценкам, после войны Украина должна содержать не менее 250-300 тысяч регулярных войск и не менее 200 тысяч резервистов, сформированных за счет территориальной обороны.

Министр обороны Резников в свою очередь говорит, что украинское общество должно готовиться к тому, что культура военной профессии станет трендом. С отказом от срочной службы, но со спецкурсами подготовки для всех молодых людей от 18 лет и ежегодными курсами по военной специальности.

Также по его мнению, нужно прививать культуру походов в тир, чтобы все умели пользоваться огнестрельным оружием. И завершить, наконец, легализацию огнестрельного оружия.

"Когда враг будет знать, что каждый совершеннолетний украинец может достать из-под кровати автомат и сопротивляться, он 10 раз подумает", - отметил он.

Будут ли гарантии для России

На этот счет есть разные мнения. Например, замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский уверен, что удовлетворение российских требований о нерасширении НАТО, на чем Москва настаивала в конце 2021 года, будет стратегической ошибкой.

Глава фракции партии "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия, который весной возглавлял переговорную делегацию, считает, что Россия может претендовать на гарантии, но при выполнении ряда условий. Для этого достаточно выйти из Украины, выплатить репарации, наказать всех военных преступников и добровольно сдать ядерное оружие.

Сегодняшняя Россия не отступает от целей "спецоперации" и выполнение вышеперечисленных условий выглядит нереалистично. Поэтому в Украине считают, что если война затянется, то в будущем придется говорить уже не с федерацией, а национальными республиками. Секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью РБК-Украина заявил, что процесс фрагментации России запущен, и он проходит независимо от желаний Киева.

Но в любом случае после войны Москва будет далеко не в том положении, чтобы что-то требовать.

"Я очень сомневаюсь, но если все же будет диалог и дискуссия по поводу буферной зоны, демилитаризации, репараций и наказания военных преступников, то нас ждет непростая работа. Опять-таки при условии, что они пойдут на этот диалог с пониманием полной капитуляции. Например, когда мы говорим о скамье подсудимых для Путина в Гааге, мы же понимаем, что все это только наши фантазии. В реальности его никто не выдаст", - подытожил эксперт Александр Коваленко.