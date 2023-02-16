У Зеленского рассказали, как может выглядеть финализация войны

Финализация войны в Украине будет выглядеть как возврат к границам 1991 года с построением другого формата безопасности и политико-культурного пространства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка во время Kyiv Jewish Forum .

По его мнению, финал войны в любом случае будет таким, как нужно Украине.

"У нас будет десять-пятнадцать лет для того, чтобы построить другой формат безопасности в Европе. Этот формат должен быть общим для Европы, континента и содержит тот или иной военный общий альянс, куда, в том числе войдет Украина", - отметил Подоляк.

Советник главы ОП убежден, что в момент после войны Украина получит определенный промежуток времени, когда она будет иметь повышенную субъектность и сможет инициировать любые программы.

"Для Украины это будет фундаментально важное время сразу после войны. Но это будет окно возможностей не очень долго. Мы должны им максимально быстро воспользоваться", - считает он.

Одной из главных составляющих послевоенного периода он видит ментальную перестройку Украины. Это будет отход от советского наследия и построение другого типа государства - более прозрачного, с меньшей бюрократией и меньшей коррупцией.

"Вторая составляющая - отношения на уровне страны-субъекта Восточной Европы или на уровне Европы. Это другой формат безопасности региональной или даже общеевропейской. Это другой формат обсуждения и работы с рисками, исходящими от таких стран, например, как Россия, Иран или Северная Корея", - считает советник главы ОП.