ua ru
Вт, 15 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина готова подписать документ о гарантиях безопасности уже в этом году, - Зеленский

Новина українською →
Вторник 15 ноября 2022 08:39
Украина готова подписать документ о гарантиях безопасности уже в этом году, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Украина подготовила и предложила партнерам документ о гарантиях безопасности. Киев готов подписать его уже в этом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского на саммите G20.

"Мы нуждаемся в действенных гарантиях безопасности. Потому подготовили проект договора Kyiv Security Compact и уже предложили его партнерам. Поэтому должны провести международную конференцию для фиксации ключевых элементов послевоенной архитектуры безопасности в евроатлантическом пространстве, включая гарантии для Украины", - заявил президент.

Украинский лидер отметил, что главным результатом конференции должно стать подписание Kyiv Security Compact.

"Мы можем сделать это в любое время – уже в этом году. И мы должны это сделать", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее в Украине презентовали "Киевский договор безопасности", содержащий рекомендации к международным гарантиям безопасности для нашего государства.

В частности, он предусматривает воздержание стран-гарантов от отмены санкций против РФ до прекращения агрессии и компенсации всех убытков.

По словам президента Украины, важно, чтобы США первыми подписали соответствующий документ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Война в Украине Гарантии безопасности
NEWS
Байден исключил какие-либо мирные переговоры без решения Украины
Байден исключил какие-либо мирные переговоры без решения Украины
DAILY
Сергей Николайчук: Потребности Украины в деньгах для быстрого восстановления на 2023 год выросли
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Сергей Николайчук: Потребности Украины в деньгах для быстрого восстановления на 2023 год выросли