"Формула мира" от Зеленского: что предлагает президент

Украина предлагает "формулу мира", чтобы остановить разрушительную российскую войну. Она заключается в гарантиях радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, а также выводе войск РФ с оккупированных территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на онлайн-выступление президента Владимира Зеленского на саммите G20.

Так, глава государства представил лидерам "Большой двадцатки" украинские предложения по 10 пунктам, которые должны остановить российскую агрессию и обеспечить Украине безопасность. Приводим их ниже.

1. Радиационная и ядерная безопасность

Россия должна немедленно вывести с территории Запорожской АЭС всех своих боевиков, станция должна быть немедленно передана под контроль МАГАТЭ и украинского персонала. Восстановление нормального подключения станции к энергосети, чтобы ничто не угрожало стабильности реакторов.

Украина предложила МАГАТЭ направить миссии на все украинские атомные станции - их четыре, всего 15 атомных блоков + ЧАЭС, которая остановлена и законсервирована. Такие миссии могут верифицировать, что действительно прекращена какая-либо враждебная активность против украинских атомных объектов.

Необходимо заставить Россию отказаться от каких-либо угроз ядерным оружием - основанием для таких усилий может быть Будапештский меморандум и соответствующие возможности государств-подписантов.

2. Продовольственная безопасность

Расширить экспортную зерновую инициативу на другие наши порты, в частности, на порты Николаева и Ольвия в Николаевской области.

Также Украина запускает программу по предотвращению голода в мире Grain from Ukraine. Как это будет работать: часть экспортируемого зерна смогут покупать страны-участники проекта для нуждающихся стран Африки, таким образом поддерживая сразу две стороны: Украину экономически и Африку гуманитарно.

Первое судно Nord Vind выходит в Эфиопию. На борту 27 тысяч тонн пшеницы.

3. Энергетическая безопасность

Ударами российских ракет и иранских дронов, которые используют оккупанты, разрушены около 40% украинской энергоинфраструктуры. Необходима помощь в наращивании систем ПВО и ПРО для защиты неба Украины.

Украина предложила направить миссию экспертов ООН на объекты критической энергетической инфраструктуры страны для оценки разрушений и потребностей в восстановлении, а также с целью предотвращения их дальнейшего уничтожения.

При этом необходимо ввести ограничение цены на российские энергоресурсы, чтобы Москва не прибегала к энергетическому террору.

4. Освобождение всех пленных и депортированных

Украина предлагает провести обмен пленными по формуле "всех на всех". В этот формат должны входить также мирные жители, вывезенные на территорию РФ, в том числе дети. Лишь поименно известно о почти 11 тысячах детей, которые были силой депортированы в РФ.

5. Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка

Россия должна подтвердить территориальную целостность Украины в рамках резолюций Генеральной Ассамблеи ООН и соответствующего массива договорно-правовых документов.

6. Выведение российских войск и прекращение боевых действий

РФ должна вывести все свои войска с территории Украины. Должен быть восстановлен контроль Украины над всеми участками нашей государственной границы с Россией, что будет следствием реального и полного прекращения боевых действий.

7. Справедливость

Создание специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины и создание международного механизма для возмещения всех убытков, причиненных этой войной - возмещение за счет российских активов.

Резолюция Генассамблеи ООН по международному механизму компенсации за ущерб, нанесенный российской войной, уже проголосована, готовится вторая, по спецтрибуналу.

8. Экоцид, потребность немедленной защиты природы

Необходимо создать платформу для оценки ущерба окружающей среде от войны. Помощь Украине с разминированием, срочное наращивание такой техники и специалистов для этого. Выделение средств восстановления очистных сооружений.

9. Недопущение эскалации

Украина нуждается в действенных гарантиях безопасности, поэтому подготовила проект договора Kyiv Security Compact и уже предложила его партнерам.

Украина предлагает провести международную конференцию для фиксации ключевых элементов послевоенной безопасности архитектуры в евроатлантическом пространстве, включая гарантии для Украины.

Главным результатом конференции должно стать подписание Kyiv Security Compact, украинская сторона готова к этому в любое время - уже даже в этом году.

10. Фиксация окончания войны

Когда все антивоенные шаги будут реализованы, когда безопасность и справедливость начнут восстанавливаться, стороны должны подписать документ о фиксации окончания войны.

Сторонами могут быть разные государства, готовые взять на себя лидерство в том или ином решении.

Президент подчеркнул, что каждый из этих вызовов на пути к миру не может отнять много времени. Максимум месяц на один пункт, а для некоторых достаточно дней.

Более подробно с выступления президента Владимира Зеленского на саммите G20 в режиме онлайн - читайте в материале РБК-Украина.