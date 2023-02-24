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"Мирный план" Китая. Что предлагает Пекин и как реагирует Украина и мир

Новина українською →
Пятница 24 февраля 2023 15:23
"Мирный план" Китая. Что предлагает Пекин и как реагирует Украина и мир Фото: Китай опубликовал "мирный план" по Украине (facebook.com/worldeconomicforum7)
Автор: Анна Березина

Китай обнародовал так называемый "мирный план" по Украине в годовщину полномасштабной российской агрессии. В нем содержится призыв к возобновлению переговоров и критика санкций. При этом в КНР также заявляют об уважении суверенитета всех стран и подчеркивают недопустимость применения ядерного оружия.

Подробнее о "мирном плане" Китая, как на него реагируют в Украине и на Западе – в материале РБК-Украина ниже.

Суть документа

24 февраля 2023 МИД КНР опубликовало документ под названием "Позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса". Он состоит из 12 тезисов:

Уважение к суверенитету всех стран. Подчеркивается важность соблюдения норм международного права, в частности Устава ООН. Говорится о необходимости защищать суверенитет, независимость и территориальную целостность всех стран.

Отказ от "менталитета холодной войны". В этом пункте в Китае подчеркивают, что "безопасность страны не должна обеспечиваться за счет других" и "безопасность региона не должна обеспечиваться усилением или расширением военных блоков".

Прекращение боевых действий. Говорится о том, что все стороны не должны допускать раздувания конфликта, а нужно "поддержать Россию и Украину в работе в одном направлении" и достичь прекращения огня.

Возобновление мирных переговоров. Диалог и переговоры в Китае считают единственным возможным решением "украинского кризиса" и призывают международное сообщество "как можно скорее открыть дверь для политического урегулирования" и возобновления переговоров. В данном вопросе Пекин готов играть конструктивную роль.

Разрешение гуманитарного кризиса. Представлена позиция в поддержку усилий для разрешения гуманитарного кризиса и важности роли ООН как координатора гуманитарной помощи. В то же время в КНР заявляют, что "гуманитарные вопросы не должны политизироваться".

Защита гражданского населения и военнопленных. Приветствуются мероприятия по обмену военнопленными между Россией и Украиной и подчеркивается необходимость соблюдать международное гуманитарное право, избегать нападения на гражданских лиц и гражданские объекты.

Поддержание безопасности атомных электростанций. В данном пункте Пекин выступает против вооруженных нападений на атомные электростанции и другие мирные ядерные объекты, призывает все стороны соблюдать международное право и выступает в поддержку миссии МАГАТЭ.

Снижение стратегических рисков. Подчеркивается недопустимость ядерной войны и применения ядерного оружия. "Китай выступает против исследований, разработки и применения химического и биологического оружия любой страной при любых обстоятельствах", - говорится в документе.

Содействие экспорту зерна. Китай поддерживает работу Черноморской зерновой инициативы для решения глобального продовольственного кризиса.

Прекращение "односторонних" санкций. Китай выступает против односторонних санкций, несанкционированных Совебезом ООН. В КНР считают, что экономические ограничения не помогают урегулированию "украинского кризиса", а только создают новые проблемы. Пекин призывает "прекратить злоупотреблять односторонними санкциями и "юрисдикцией длинных рук" в отношении других стран".

Поддержание стабильности промышленных цепей и цепей поставок. Идет речь о том, что мировую экономику недопустимо использовать для достижения политических целей. Нельзя нарушать международное сотрудничество в области энергетики, финансов, торговли продовольствием и транспортом.

Содействие послевоенному восстановлению. Китай призывает международное сообщество принять меры для поддержки постконфликтного восстановления в зонах конфликтов и готов содействовать этому.

Примечательно, что в обнародованном Китаем документе отсутствует слово "война", а происходящее в Украине названо "конфликтом" и "украинским кризисом".

В Украине раскритиковали "мирный план" Китая

По мнению главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, Китай хочет подыгрывать России предложением о необходимости возобновить переговоры. К тому же, учитывая вчерашнее голосование в ГА ООН по украинской формуле мира, когда представители КНР воздержались.

"Они, несмотря на то, что заявляют о необходимости уважения к суверенитету каждой страны, нигде не указывают на то, что нужно выводить войска за границы Украины. То есть нет такого пункта вообще", – подчеркнул Арахамия.

Советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что любой "мирный план", который подразумевает только "прекращение огня" впоследствии приведет к продолжению оккупации.

"Это не про мир, а про замораживание войны, проигрыш Украине, следующие этапы российского геноцида. Позиция Украины известна: отведение российских войск до границ 1991 года", – написал Подоляк на своей странице в Twitter.

Как реагируют на Западе

В администрации президента США Джо Байдена в ответ на опубликованную позицию Китая заявили, что можно было бы остановится на первом пункте – уважение суверенитета всех стран.

Советник главы Белого дома Джейк Салливан отметил, что война в Украине может закончиться хоть завтра, если Россия прекратит нападать на Украину и выведет свои войска.

"Украина не нападала на Россию, НАТО не нападал на Россию, США не нападали на Россию. Это была война выбора, которую начал Путин", – добавил Салливан.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен холодно отреагировала на "мирный план" Китая. Она сообщила, что Европейский союз рассмотрит документ, но с учетом факта дружественных отношений между Китаем и Россией.

Президент ЕК напомнила, что как раз перед началом полномасштабного вторжения Пекин и Москва подписали соглашение о неограниченной дружбе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у Китая нет доверия в Альянсе как к возможному посреднику между Украиной и Россией, поскольку Пекин за год полномасштабной войны так и не осудил преступные действия РФ.

"У Китая нет большого доверия, поскольку он не смог осудить незаконное вторжение в Украину", – сказал Столтенберг.

Напомним, накануне в НАТО сообщили о наличии признаков того, что Китай, возможно, планирует поставить оружие России для помощи в ее войне против Украины.

Также в СМИ появилась информация о том, что РФ ведет переговоры с китайским производителем беспилотников по массовому производству дронов-камикадзе.

В свою очередь в Китае отрицают намерения поставлять вооружение России.

Ранее сообщалось, в годовщину полномасштабной войны в Украине лидер Китая Си Цзиньпин может выступить с речью "о мире".

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