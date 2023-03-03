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Данилов о победе Украины в войне: есть четыре ключевых условия

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Киев, Пятница 03 марта 2023 16:09
Данилов о победе Украины в войне: есть четыре ключевых условия Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский, Валерия Полищук

Из десяти пунктов "формулы мира" президента Владимира Зеленского, четыре - ключевые.

Об этом в интервью рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Мое видение никоим образом не расходится с видением нашего президента. Из тех 10 пунктов, которые есть, я хочу сказать, что есть четыре ключевых и они являются определяющими. Во-первых, это возвращение к границам 1991 года. Во-вторых, это полная сатисфакция за все, что эти нелюди сделали. В-третьих, это обязательное наказание Путина и всей его клики за преступления, которые они совершили. И четвертое - это гарантии безопасности для нашей страны", - заявил он.

Данилов подчеркнул, что процесс фрагментации России уже запущен, поскольку это происходит независимо от желания Украины.

"Как в свое время 2 марта 1989 года был запущен процесс распада СССР после определенных событий в Воркуте (речь о забастовке шахтеров, - ред.), так же Путин 24 февраля запустил процесс развала Российской федерации в том виде, в котором она на сегодня есть", - рассказал он.

Секретарь СНБО заявил, что в РФ сейчас происходит очень много процессов, которые не видят украинцы.

"На Западе допускают большую ошибку, они считают, что могут этими процессами управлять, могут быть модераторами, что они могут с кем-то договариваться, с Путиным или с кем-то из его окружения, и что оно будет под контролем. Я могу сказать, что эти законы работают совсем по-другому", - добавил он.

Данилов добавил, что история Украины доказала, что эти законы работают по-другому.

"Хочу вернуться в 2013-2014 год, вы помните эту ситуацию, когда появился человек по фамилии Парасюк, который нигде не был в переговорах, не был вовлечен в больших процессах за белыми столами, когда приезжали дипломаты. Вышел этот человек на трибуну и вы помните, что он тогда сказал. И это сработало, как спусковой крючок. "Парасюки" в России уже есть, вопрос в том, когда они выйдут и начнут говорить", - заявил он.

Напомним, Украина рассчитывает привлечь в формулу мира наибольшее количество стран, в том числе представителей Латинской Америки, Африканского контингента, Индии и Китая.

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Война России против Украины СНБО Алексей Данилов
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