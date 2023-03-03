Президент Латвии рассказал, какой должна быть архитектура безопасности НАТО после победы Украины

Весь мир должен поддерживать Украину сейчас, чтобы после ее победы в войне с РФ можно было бы создать новую архитектуру безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Латвии Эгилса Левитса во время совместной пресс-конференции с главой государства Владимиром Зеленским.

"Весь свободный мир должен сейчас военно поддерживать Украину и мы делаем все возможное, чтобы обеспечить, чтобы все оружие, которое пообещал Запад, чтобы оно было доставлено в Украину в кратчайшие сроки", - говорится в заявлении.

Президент Латвии отметил, что Украина должна иметь возможность победить в войне, и дальше НАТО и Европа сможет получить новую архитектуру безопасности.

"Архитектура безопасности должна быть не как раньше - с Россией, а против России. Если РФ не изменит свою агрессивную идеологию, то она будет оставаться в течение длительного времени именно агрессивной страной. И чтобы изменить эту идеологию, я думаю, на это понадобится очень длительное время . Сейчас речь идет не только о руководстве страны, но и большая часть российского общества пронизана колониалистической идеологией", - пояснил Левитс.

По его словам, именно поэтому страны Запада должны быть готовы к долгосрочной архитектуре безопасности, основанной именно на военном потенциале всех стран-членов НАТО. Он сказал, что после войны к ним присоединится и Украина, которая станет одной из самых мощных стран по военному потенциалу. Президент Латвии заявил, что по сути это будут единственные вооруженные силы, обладающие мощным опытом и очень важное достояние для НАТО, которое будет служить сдерживанием для РФ.