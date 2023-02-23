Без возвращения Крыма не будет мира, - Зеленский
Только деоккупация Крыма поможет установить мир в Украине и Европе.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Владимира Зеленского ВВС.
По словам президента, пока Украина не вернет себе Крым - для всей планеты не будет мира.
"Я считаю, что нет. Не будет нормального мира для Украины, украинцев, Европы, планеты", - сказал Зеленский журналисту.
Он также отметил, что для прекращения войны необходимо на мировом уровне поддерживать суверенитет и территориальную целостность каждой страны.
"Это значит: если мы действительно хотим остановить войну, то мы должны найти решение на мировом уровне... необходимо поддерживать все это, суверенитет и территориальную целостность каждой страны. Поэтому, пожалуйста, вы (россияне - ред.) должны вернуться на свою территорию, деоккупировать нашу территорию, всю территорию, которая была признана миром, включая Россию, с 1991 года", - сказал Зеленский.
Ранее РБК-Украина сообщало, что Украина вполне способна освободить Крымский полуостров раньше Донецка и Луганска.
Напомним, экс-командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес считает, что при наличии ракет дальнего радиуса действия Украина может освободить Крым до конца лета, а Донбасс - в следующем году или даже раньше.
Также американский генерал назвал Крым ключом к победе Украины в войне.
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