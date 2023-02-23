Без возвращения Крыма не будет мира, - Зеленский

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Владимира Зеленского ВВС.

По словам президента, пока Украина не вернет себе Крым - для всей планеты не будет мира.

"Я считаю, что нет. Не будет нормального мира для Украины, украинцев, Европы, планеты", - сказал Зеленский журналисту.

Он также отметил, что для прекращения войны необходимо на мировом уровне поддерживать суверенитет и территориальную целостность каждой страны.

"Это значит: если мы действительно хотим остановить войну, то мы должны найти решение на мировом уровне... необходимо поддерживать все это, суверенитет и территориальную целостность каждой страны. Поэтому, пожалуйста, вы (россияне - ред.) должны вернуться на свою территорию, деоккупировать нашу территорию, всю территорию, которая была признана миром, включая Россию, с 1991 года", - сказал Зеленский.