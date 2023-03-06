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Украина выполнила все рекомендации для переговоров о вступлении в ЕС, - Шмыгаль

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Киев, Понедельник 06 марта 2023 12:33
Украина выполнила все рекомендации для переговоров о вступлении в ЕС, - Шмыгаль Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украина выполнила все семь рекомендаций Еврокомиссии, которые были определенны при получении статуса кандидата. Это может дать старт переговорам по вступлению в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Соответствующее заявление глава правительства сделал после назначения директора Национального антикоррупционного бюро.

"Теперь Украина выполнила все семь рекомендаций ЕС, которые были определены при получении статуса кандидата. Это демонстрирует нашу целенаправленность уже в этом году перейти к началу переговоров о вступлении", - отметил Шмыгаль.

Он добавил, что назначение директора НАБУ завершило формирование антикоррупционной инфраструктуры Украины.

Напомним, сегодня Кабмин на заседании назначил Семена Кривоноса директором НАБУ.

Кроме того, Денис Шмыгаль предложил, чтобы финалисты конкурса на директора НАБУ Сергей Гупяк и Роман Осипчук заняли руководящие должности в бюро.

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