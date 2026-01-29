Переговоры в Абу-Даби могут затянуться: в Кремле сделали заявление о встрече

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что переговоры с Украиной в ОАЭ могут продлиться два дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

"Предстоящие переговоры в Абу-Даби при необходимости могут продлиться два дня", - сказал Песков.

Переговоры в Абу-Даби

Следующий раунд переговоров по завершению войны в Украине состоится 1 февраля в Абу-Даби.

По словам госсекретаря США Марко Рубио, спецпредставители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер не будут участвовать в этих переговорах. Встреча состоится только между Украиной и РФ.

Также Рубио заявил, что на переговорах в Абу-Даби стороны обсуждают гарантии безопасности, которые предусматривают отправку в Украину войск Британии и Франции. Они также предусматривают поддержку со стороны США.

Сегодня, 29 января, высокий представитель ЕС Кая Каллас заявила, что состав делегации РФ на переговорах в Абу-Даби свидетельствует об отсутствии у страны-агрессора серьезных намерений достичь мира.

Напомним, 23-24 января в ОАЭ состоялись первые трехсторонние переговоры между Украиной, РФ и США, которые получили положительную оценку со стороны американской стороны. Киев также высказался о первых трехсторонних переговорах в Эмиратах как содержательных.

В то же время источник РБК-Украина рассказал, что встреча 23-24 января носила ознакомительный характер. Фактически, стороны ознакомились с позициями друг друга.

Отметим, в СМИ писали, что администрация президента США Дональда Трампа якобы заявила Украине, что предоставление гарантий безопасности зависит от уступчивости Киева в территориальном вопросе.

Кроме того, Reuters со ссылкой на источник написало, что, по мнению США, Украина сначала должна подписать мирное соглашение с РФ. Отмечается, что только после этого Киев получит гарантии безопасности.