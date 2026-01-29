ua en ru
Чт, 29 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Переговоры в Абу-Даби могут затянуться: в Кремле сделали заявление о встрече

Россия, Четверг 29 января 2026 12:26
UA EN RU
Переговоры в Абу-Даби могут затянуться: в Кремле сделали заявление о встрече Фото: Дмитрий Песков, спикер российского диктатора (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что переговоры с Украиной в ОАЭ могут продлиться два дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

"Предстоящие переговоры в Абу-Даби при необходимости могут продлиться два дня", - сказал Песков.

Переговоры в Абу-Даби

Следующий раунд переговоров по завершению войны в Украине состоится 1 февраля в Абу-Даби.

По словам госсекретаря США Марко Рубио, спецпредставители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер не будут участвовать в этих переговорах. Встреча состоится только между Украиной и РФ.

Также Рубио заявил, что на переговорах в Абу-Даби стороны обсуждают гарантии безопасности, которые предусматривают отправку в Украину войск Британии и Франции. Они также предусматривают поддержку со стороны США.

Сегодня, 29 января, высокий представитель ЕС Кая Каллас заявила, что состав делегации РФ на переговорах в Абу-Даби свидетельствует об отсутствии у страны-агрессора серьезных намерений достичь мира.

Напомним, 23-24 января в ОАЭ состоялись первые трехсторонние переговоры между Украиной, РФ и США, которые получили положительную оценку со стороны американской стороны. Киев также высказался о первых трехсторонних переговорах в Эмиратах как содержательных.

В то же время источник РБК-Украина рассказал, что встреча 23-24 января носила ознакомительный характер. Фактически, стороны ознакомились с позициями друг друга.

Отметим, в СМИ писали, что администрация президента США Дональда Трампа якобы заявила Украине, что предоставление гарантий безопасности зависит от уступчивости Киева в территориальном вопросе.

Кроме того, Reuters со ссылкой на источник написало, что, по мнению США, Украина сначала должна подписать мирное соглашение с РФ. Отмечается, что только после этого Киев получит гарантии безопасности.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Объединенные Арабские Эмираты Мирные переговоры Песков
Новости
Пенсии в Украине вырастут, но не для всех: кому пересчитают выплаты уже в этом году
Пенсии в Украине вырастут, но не для всех: кому пересчитают выплаты уже в этом году
Аналитика
"Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина "Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве