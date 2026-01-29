Каллас раскритиковала состав делегации РФ в Абу-Даби: ведут переговоры без мандата

Состав российской делегации на переговорах в Абу-Даби свидетельствует об отсутствии у России серьезных намерений достичь мира.

Как сообщает РБК-Украина , об этом высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас заявила перед началом встречи министров иностранных дел стран-членов ЕС в Брюсселе.

"С российской стороны там (на переговорах в Абу-Даби - ред.) присутствуют только военные, которые не имеют мандата договариваться о чем-либо, а это означает, что они точно не настроены серьезно относительно мира", - сказала Каллас.

Она подчеркнула, что россияне, наоборот, продолжают атаковать украинцев, "пытаясь бомбить и заморозить их, чтобы заставить сдаться". Поэтому ЕС должен четко осознавать этот контекст и усиливать давление на Россию.

"Для нас важно действительно добиться того, чтобы мы заставили Россию перейти к реальным переговорам. Сейчас они только делают вид, что ведут их. Мы видим, что они наращивают атаки на Украину, поскольку не могут продвигаться на поле боя, поэтому они атакуют гражданских", - отметила глава европейской дипломатии.

Каллас считает, что именно Россия должна пойти на уступки.

"Меня беспокоит то, что мы видели много уступок также и с украинской стороны, но это размывает картину, потому что не Украина осуществляет агрессию. Это делает Россия. Поэтому мы должны оказывать больше давления на Россию, чтобы мы увидели уступки с российской стороны", - подчеркнула она.