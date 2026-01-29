ua en ru
Переговори в Абу-Дабі можуть затягнутися: у Кремлі зробили заяву про зустріч

Росія, Четвер 29 січня 2026 12:26
UA EN RU
Переговори в Абу-Дабі можуть затягнутися: у Кремлі зробили заяву про зустріч Фото: Дмитро Пєсков, речник російського диктатора (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що переговори з Україною в ОАЕ можуть тривати два дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

"Майбутні переговори в Абу-Дабі за необхідності можуть тривати два дні", - сказав Пєсков.

Переговори в Абу-Дабі

Наступний раунд переговорів щодо завершення війни в Україні відбудеться 1 лютого в Абу-Дабі.

За словами держсекретаря США Марко Рубіо, спецпредставники Стів Віткофф і Джаред Кушнер не братимуть участі у цих переговорах. Зустріч відбудеться тільки між Україною та РФ.

Також Рубіо заявив, що на переговорах в Абу-Дабі сторони обговорюють гарантії безпеки, які передбачають відправку до України військ Британії та Франції. Вони також передбачають підтримку з боку США.

Сьогодні, 29 січня, високий представник ЄС Кая Каллас заявила, що склад делегації РФ на переговорах в Абу-Дабі свідчить про відсутність у країни-агресорки серйозних намірів досягти миру.

Нагадаємо, 23-24 січня в ОАЕ відбулися перші тристоронні переговори між Україною, РФ та США, які отримали позитивну оцінку з боку американської сторони. Київ також висловився про перші тристоронні переговори в Еміратах як змістовні.

Водночас джерело РБК-Україна розповіло, що зустріч 23-24 січня мала ознайомчий характер. Фактично, сторони ознайомилися із позиціями одна іншої.

Зазначимо, у ЗМІ писали, що адміністрація президента США Дональда Трампа нібито заявила Україні, що надання гарантій безпеки залежить від поступливості Києва у територіальному питанні.

Крім того, Reuters з посиланням на джерело написало, що, на думку США, Україна спочатку повинна підписати мирну угоду з РФ. Зазначається, що тільки після цього Київ отримає гарантії безпеки.

