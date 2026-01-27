СМИ написали о неприемлемом требовании США к Украине: Белый дом опроверг

Администрация президента США Дональда Трампа якобы заявила Украине, что предоставление гарантий безопасности зависит от уступчивости Киева в территориальном вопросе. Впрочем, в Белом доме это опровергают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times и Reuters .

В частности Financial Times со ссылкой аж на восемь источников написало, что администрация президента США Дональда Трампа, мол, дала понять Украине, что гарантии безопасности зависят от того, согласится ли Киев на мирное соглашение.

При этом мирное соглашение, вполне вероятно, потребует передачи Донбасса российскому режиму. В частности Кремль уже делал заявления, что так называемый "территориальный вопрос" является ключевым в переговорах.

В обмен на вывод войск с Донбасса США могут предложить Украине больше вооружения для укрепления ее армии "мирного времени". При этом один из высокопоставленных украинских чиновников сказал FT, что Киев все больше теряет уверенность в том, что США обязуются предоставить гарантии безопасности и выполнять соглашение.

"США останавливаются каждый раз, когда гарантии безопасности могут быть подписаны", - сказал он.

В целом издание пишет, что Киев требует устойчивого подтверждения гарантий, прежде чем уступить территорию. Но США считают, что это именно Украина должна отказаться от Донбасса и не давят на российского диктатора Владимира Путина.

Между тем Белый дом, сообщает Reuters, опроверг, что требует от Украины отказаться от территорий в обмен на гарантии безопасности.

"Это абсолютно неправильно. Единственная роль США в мирном процессе заключается в сближении обеих сторон для заключения соглашения. Обидно, что Financial Times позволяет злонамеренным субъектам врать анонимно", - сказала заместитель пресс-секретаря американской администрации Анна Келли.