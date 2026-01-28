ua en ru
Без США: Рубио анонсировал двустороннюю встречу между Украиной и РФ

США, Среда 28 января 2026 21:06
Без США: Рубио анонсировал двустороннюю встречу между Украиной и РФ Фото: государственный секретарь США Марко Рубио (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Спецпредставители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер не будут участвовать в новом раунде переговоров по завершению войны в Украине. Встреча состоится только между Украиной и РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление госсекретаря США Марко Рубио в Сенате.

"Переговоры будут продолжаться на этой неделе, двусторонние - возможно присутствие США, но это не будут Стив и Джаред. И мы пытаемся дальше продвинуться", - сказал он.

Рубио также отметил, что поддерживает связь с Уиткоффом и Кушнером "примерно 10 раз в день".

Переговоры в Абу-Даби и гарантии безопасности

Напомним, уже 1 февраля состоится следующий раунд переговоров по завершению войны в Украине. Встреча запланирована в Абу-Даби.

В минувшие выходные в ОАЭ состоялись первые трехсторонние переговоры между Украиной, РФ и США, которые получили положительную оценку со стороны американской стороны. Украина также высказалась о первых трехсторонних переговорах в Эмиратах как содержательных.

В то же время источник РБК-Украина рассказал, что встреча 23-24 января носила ознакомительный характер. Фактически, стороны ознакомились с позициями друг друга.

Отметим, по информации СМИ, администрация президента США Дональда Трампа якобы заявила Украине, что предоставление гарантий безопасности зависит от уступчивости Киева в территориальном вопросе. В Белом доме это опровергают и говорят, что Украину не принуждают к уступкам.

Кроме того, Reuters со ссылкой на источник написало, что, по мнению США, Украина сначала должна подписать мирное соглашение с РФ. Отмечается, что только после этого Киев получит гарантии безопасности.

При этом Рубио заявил, что на переговорах в Абу-Даби стороны обсуждают гарантии безопасности, которые предусматривают отправку в Украину войск Британии и Франции. Они также предусматривают поддержку со стороны США.

