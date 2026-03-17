"Эксперты готовы немедленно": Украина восстановит "Дружбу" за европейские деньги, - ЕС

14:04 17.03.2026 Вт
Европа предложила Украине финансовую и техническую поддержку
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)

Украина приняла предложение Евросоюза о финансовой и технической поддержке для восстановления нефтепровода "Дружба", поврежденного ударами РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в X и заявление Европейского Совета.

По ее словам, европейские эксперты уже готовы к работе. Приоритетом Европы фон дер Ляйен назвала обеспечение энергетической безопасности для всех европейских граждан.

"ЕС предложил Украине техническую поддержку и финансирование. Украинцы одобрительно отнеслись к этому предложению и приняли его. Европейские эксперты доступны немедленно", - сообщила она.

Фон дер Ляйен также подчеркнула, что ЕС продолжит работу над альтернативами для российской нефти в страны Центральной и Восточной Европы.

В совместном заявлении фон дер Ляйен и председателя Евросовета Антониу Кошты отмечается, что после российских ударов по "Дружбе" Евросоюз начал "интенсивные переговоры" с европейскими государствами и Украиной по восстановлению потоков нефти в Венгрию и Словакию.

Ультиматум Орбана и позиция ЕС

Напомним, ситуация вокруг нефтепровода "Дружба" обострилась после того, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выдвинул топливный ультиматум Украине, требуя немедленного восстановления транзита нефти.

Позже стало известно, что Будапешт фактически установил дедлайн, дав Украине три дня на возобновление работы магистрали.

В ответ на энергетический кризис в регионе Еврокомиссия выразила готовность помочь с ремонтом поврежденного участка трубопровода.

В то же время эксперты указывают на политическое давление со стороны Венгрии, где вопрос поставок нефти пытаются использовать как инструмент шантажа Украины в вопросах кредитования и финансовой помощи.

Кроме того, в Киев прибыла венгерская делегация во главе с госсекретарем Министерства энергетики Габором Чапеком для переговоров по нефтепроводу.

В МИД Украины подчеркнули, что венгерские представители не имеют официального статуса делегации и прибыли в страну как обычные туристы по безвизу.

