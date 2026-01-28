США выдвинули Украине условие для гарантий безопасности, - Reuters

Украина должна сначала подписать мирное соглашение с Россией, чтобы получить от США гарантии безопасности. Но предположение о принуждении Украины к территориальным уступкам якобы "является обманчивым".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил изданию, что по мнению США, Украина сначала должна подписать мирное соглашение с РФ. Только после этого Киев получит гарантии безопасности.

При этом источник опроверг, что США давит на Украину, пытаясь принудить ее уступить территории российскому режиму. Собеседник заверил, что предположение о таком давлении якобы "является обманчивым".

Издание напомнило, что гарантии безопасности от США рассматриваются Украиной, как ключевой элемент мирного соглашения. Этот вопрос был одним из главных во время прошлых переговоров в Абу-Даби, а делегации Украины, США и России снова встретятся там в это воскресенье.

В Украине президент Владимир Зеленский сказал, что документ "готов на 100%". Но украинские чиновники не уверены, что Вашингтон обязуется выполнить гарантии безопасности, поскольку США "останавливаются каждый раз, когда гарантии безопасности могут быть подписаны".