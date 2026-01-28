ua en ru
Ср, 28 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

США выдвинули Украине условие для гарантий безопасности, - Reuters

США, Среда 28 января 2026 08:36
UA EN RU
США выдвинули Украине условие для гарантий безопасности, - Reuters Иллюстративное фото: Белый дом (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Украина должна сначала подписать мирное соглашение с Россией, чтобы получить от США гарантии безопасности. Но предположение о принуждении Украины к территориальным уступкам якобы "является обманчивым".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил изданию, что по мнению США, Украина сначала должна подписать мирное соглашение с РФ. Только после этого Киев получит гарантии безопасности.

При этом источник опроверг, что США давит на Украину, пытаясь принудить ее уступить территории российскому режиму. Собеседник заверил, что предположение о таком давлении якобы "является обманчивым".

Издание напомнило, что гарантии безопасности от США рассматриваются Украиной, как ключевой элемент мирного соглашения. Этот вопрос был одним из главных во время прошлых переговоров в Абу-Даби, а делегации Украины, США и России снова встретятся там в это воскресенье.

В Украине президент Владимир Зеленский сказал, что документ "готов на 100%". Но украинские чиновники не уверены, что Вашингтон обязуется выполнить гарантии безопасности, поскольку США "останавливаются каждый раз, когда гарантии безопасности могут быть подписаны".

Отметим, недавно в СМИ написали, что администрация президента США Дональда Трампа якобы заявила Украине, что предоставление гарантий безопасности зависит от уступчивости Киева в территориальном вопросе - имеется в виду уступить Донбасс. Впрочем, в Белом доме это опровергают: никто Украину ни на какие уступки не принуждает.

В эти выходные в Абу-Даби прошли первые трехсторонние переговоры - Украины, России и США. Они получили положительную оценку со стороны американской стороны. Украина также охарактеризовала трехсторонние переговоры в Эмиратах как содержательные. Следующая встреча делегаций состоится там же 1 февраля.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Гарантии безопасности Украина Мирные переговоры мирный план США
Новости
Жертвы, разрушения и удар по храму: что известно об атаке РФ на Киев, Одессу, Запорожье и Кривой Рог
Жертвы, разрушения и удар по храму: что известно об атаке РФ на Киев, Одессу, Запорожье и Кривой Рог
Аналитика
Пенсию меньше 6 тысяч платить никому не будем: министр соцполитики Денис Улютин
Ростислав Шаправский, Юрий Дощатов Пенсию меньше 6 тысяч платить никому не будем: министр соцполитики Денис Улютин