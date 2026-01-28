США выдвинули Украине условие для гарантий безопасности, - Reuters
Украина должна сначала подписать мирное соглашение с Россией, чтобы получить от США гарантии безопасности. Но предположение о принуждении Украины к территориальным уступкам якобы "является обманчивым".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил изданию, что по мнению США, Украина сначала должна подписать мирное соглашение с РФ. Только после этого Киев получит гарантии безопасности.
При этом источник опроверг, что США давит на Украину, пытаясь принудить ее уступить территории российскому режиму. Собеседник заверил, что предположение о таком давлении якобы "является обманчивым".
Издание напомнило, что гарантии безопасности от США рассматриваются Украиной, как ключевой элемент мирного соглашения. Этот вопрос был одним из главных во время прошлых переговоров в Абу-Даби, а делегации Украины, США и России снова встретятся там в это воскресенье.
В Украине президент Владимир Зеленский сказал, что документ "готов на 100%". Но украинские чиновники не уверены, что Вашингтон обязуется выполнить гарантии безопасности, поскольку США "останавливаются каждый раз, когда гарантии безопасности могут быть подписаны".
Отметим, недавно в СМИ написали, что администрация президента США Дональда Трампа якобы заявила Украине, что предоставление гарантий безопасности зависит от уступчивости Киева в территориальном вопросе - имеется в виду уступить Донбасс. Впрочем, в Белом доме это опровергают: никто Украину ни на какие уступки не принуждает.
В эти выходные в Абу-Даби прошли первые трехсторонние переговоры - Украины, России и США. Они получили положительную оценку со стороны американской стороны. Украина также охарактеризовала трехсторонние переговоры в Эмиратах как содержательные. Следующая встреча делегаций состоится там же 1 февраля.