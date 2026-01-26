ua en ru
Украина готовится к новым переговорам с США и РФ на этой неделе, - Зеленский

Украина, Понедельник 26 января 2026 15:29
Украина готовится к новым переговорам с США и РФ на этой неделе, - Зеленский Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Украинская делегация доложила о результатах переговоров в Объединенных Арабских Эмиратах с представителями США и России. Это был первый за долгое время формат трехстороннего диалога, направленного на поиск путей завершения войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского.

По его словам, во время встреч стороны обсудили широкий спектр ключевых вопросов, прежде всего военных, которые необходимы для прекращения боевых действий. Отдельное внимание уделили сложным политическим аспектам, которые остаются нерешенными.

Также были проанализированы основные позиции каждой из сторон и определены рамки дальнейшей дипломатической работы.

Зеленский отметил, что Украина уже готовится к новым трехсторонним встречам, которые должны состояться на этой неделе.

Переговоры в Абу-Даби

На прошлой неделе в Абу-Даби состоялся первый раунд трехсторонних переговоров с участием США, Украины и России, направленных на поиск путей мирного урегулирования. Украинская делегация оценила диалог как конструктивный, однако согласия по территориальному вопросу сторонам достичь не удалось.

Как сообщает источник РБК-Украина, начальная встреча носила ознакомительный характер. Уже в субботу переговоры продолжились с участием расширенных делегаций, после чего было принято решение о работе в двух форматах - политическом и военном.

По словам собеседника, наибольший прогресс зафиксировали именно при обсуждении военных аспектов, тогда как вопрос территорий пока остается без согласованных решений.

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф положительно оценил ход консультаций в Абу-Даби и подтвердил настрой сторон на их продолжение. Предварительно следующий раунд трехсторонних переговоров запланирован на 1 февраля.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что во время встреч в Абу-Даби стороны проработали все пункты 20-пунктного мирного плана, а количество спорных вопросов в процессе переговоров существенно сократилось.

Мирные переговоры Война в Украине Перемирие России и Украины Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки Объединенные Арабские Эмираты Российская Федерация
