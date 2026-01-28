ua en ru
Ср, 28 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Войска Британии и Франции в Украине: Рубио раскрыл детали переговоров в Абу-Даби

США, Среда 28 января 2026 19:32
UA EN RU
Войска Британии и Франции в Украине: Рубио раскрыл детали переговоров в Абу-Даби Фото: государственный секретарь США Марко Рубио (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

На переговорах в Абу-Даби обсуждаются гарантии безопасности, согласно которым в Украину могут отправиться войска Британии и Франции. Кроме того, они предусматривают поддержку со стороны США.

Об этом госсекретарь США Марко Рубио заявил в Сенате, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По его словам, гарантии безопасности предусматривают развертывание небольшого количества европейских войск, а также поддержку со стороны США. В то же время Рубио подчеркнул, что на самом деле гарантией безопасности "является именно поддержка со стороны США".

"Я не умаляю тот факт, что некоторые страны Европы готовы разместить войска в послевоенной Украине. Я лишь указываю на то, что без поддержки США это не имеет значения", - сказал он.

Госсекретарь США подчеркнул, что причина необходимости поддержки со стороны США заключается в том, что их союзники и партнеры не инвестировали достаточно в оборону в течение последних 20-30 лет.

Переговоры в Абу-Даби и гарантии безопасности

Напомним, в эти выходные в Абу-Даби состоялись первые трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и США. Они получили положительную оценку со стороны американской стороны.

Отметим, Украина также охарактеризовала трехсторонние переговоры в Эмиратах как содержательные. При этом уже 1 февраля в ОАЭ состоится следующая встреча делегаций.

Недавно СМИ писали, что администрация президента США Дональда Трампа якобы заявила Украине, что предоставление гарантий безопасности зависит от уступчивости Киева в территориальном вопросе - имеется в виду уступить Донбасс. При этом в Белом доме это опровергают и говорят, что Украину не принуждают к каким-то уступкам.

Кроме того, Reuters со ссылкой на источник написал, что, по мнению США, Украина сначала должна подписать мирное соглашение с РФ. Отмечается, что только после этого Киев получит гарантии безопасности.

Источник РБК-Украина сообщал, что встреча 23-24 января носила ознакомительный характер. Фактически, стороны ознакомились с позициями друг друга.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция Соединенные Штаты Америки Украина Великобритания Марко Рубио
Новости
Войска Британии и Франции в Украине: Рубио раскрыл детали переговоров в Абу-Даби
Войска Британии и Франции в Украине: Рубио раскрыл детали переговоров в Абу-Даби
Аналитика
"Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина "Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве