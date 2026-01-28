Войска Британии и Франции в Украине: Рубио раскрыл детали переговоров в Абу-Даби
На переговорах в Абу-Даби обсуждаются гарантии безопасности, согласно которым в Украину могут отправиться войска Британии и Франции. Кроме того, они предусматривают поддержку со стороны США.
Об этом госсекретарь США Марко Рубио заявил в Сенате, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
По его словам, гарантии безопасности предусматривают развертывание небольшого количества европейских войск, а также поддержку со стороны США. В то же время Рубио подчеркнул, что на самом деле гарантией безопасности "является именно поддержка со стороны США".
"Я не умаляю тот факт, что некоторые страны Европы готовы разместить войска в послевоенной Украине. Я лишь указываю на то, что без поддержки США это не имеет значения", - сказал он.
Госсекретарь США подчеркнул, что причина необходимости поддержки со стороны США заключается в том, что их союзники и партнеры не инвестировали достаточно в оборону в течение последних 20-30 лет.
Переговоры в Абу-Даби и гарантии безопасности
Напомним, в эти выходные в Абу-Даби состоялись первые трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и США. Они получили положительную оценку со стороны американской стороны.
Отметим, Украина также охарактеризовала трехсторонние переговоры в Эмиратах как содержательные. При этом уже 1 февраля в ОАЭ состоится следующая встреча делегаций.
Недавно СМИ писали, что администрация президента США Дональда Трампа якобы заявила Украине, что предоставление гарантий безопасности зависит от уступчивости Киева в территориальном вопросе - имеется в виду уступить Донбасс. При этом в Белом доме это опровергают и говорят, что Украину не принуждают к каким-то уступкам.
Кроме того, Reuters со ссылкой на источник написал, что, по мнению США, Украина сначала должна подписать мирное соглашение с РФ. Отмечается, что только после этого Киев получит гарантии безопасности.
Источник РБК-Украина сообщал, что встреча 23-24 января носила ознакомительный характер. Фактически, стороны ознакомились с позициями друг друга.