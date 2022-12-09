Новый стандарт ПВО. Украина может получить системы Skynex: что о них известно

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall взялся за производство новейших систем противовоздушной обороны Skynex для Украины. В то же время ожидается, что две единицы такого вооружения будут поставлены не ранее 2024 года.

О том, что известно о системах Skynex, - в материале РБК-Украина .

Что такое Skynex

Это основная концепция противовоздушной обороны концерна Rheinmetall, которая устанавливает новые стандарты своей уникальной и открытой архитектурой. В частности, благодаря модульности к блоку управления можно подключать только те системы, которые имеют отношение к выполнению конкретной задачи.

Системы Skynex способны уничтожать рои беспилотников, а также самолеты и крылатые ракеты. Вариант в колесном исполнении были представлены в прошлом году. Показанный образец был оснащен 35-мм пушкой Oerlikon Mk3 и успешно справился с уничтожением роя небольших дронов.

Skynex являются системами ПВО ближнего действия по типу ранее поставленных немецких зенитных самоходок Gepard. Но в то время как Gepard были разработаны во времена холодной войны, Skynex - это новейшие разработки, которых нет в наличии в необходимом количестве.

Контракт с Rheinmetall

Как пишет Handelsblatt, для Украины будут изготовлены две единицы Skynex. При этом сама компания-производитель информацию о контракте подтверждает, но не называет получателя. По данным источников немецкого издания, речь идет именно о нашей стране.

Контракт оценивается в 182 млн евро, еще около 12 млн евро будут стоить грузовики для Skynex, которые должны быть построены компанией из Дюссельдорфа. При этом все расходы на себя возьмет федеральное правительство Германии.

Когда Украина получит Skynex

Поставка заказанных систем в Украину ожидается в самом начале 2024 года. Отметим, ранее поставленная система ПВО IRIS-T средней дальности способна сбивать цели на расстоянии до 40 км, а так зенитки на Skynex ведут эффективный огонь на 4 км. Но обе системы считаются чрезвычайно точными.

Фото: поставка систем Skynex ожидается в начале 2024 года (rheinmetall.com)

По сравнению с другими у Skynex есть еще одно важное преимущество: в то время как цена за ракету для IRIS-T составляет от 300 000 до 500 000 евро, уничтожение воздушной цели из данной системы обойдется всего в около 4 000 евро.

Характеристики Skynex

Технология включает систему управления и контроля Oerlikon Skymaster. К данному комплексу можно подключить другое оборудование и системы вооружения, например, радар обнаружения Oerlikon X-TAR3D Tactical, 35-мм спаренную орудие Oerlikon GDF009 TREO, лазерную пушку Oerlikon и новую ракету Denel Cheetah C-RAM (Counter-Rocket, Artiller Mortar).

Используемая в системе противовоздушной обороны 35-мм зенитка Oerlikon Mk3 имеет эффективную дальность стрельбы 4 000 метров и скорострельность 1 000 выстрелов в минуту.

Фото: 35-мм орудие способно поражать цели на расстоянии до 4 000 метров (rheinmetall-defence.com)

Пушечный модуль оснащен радаром слежения X-Band, который обеспечивает функцию автономного поиска сектора. Это делает наводку простой и быстрой.

Отслеживание и поражение целей выполняются автоматически благодаря встроенному процессору управления огнем. Системой можно дистанционно управлять из другого места. Oerlikon Skymaster - это универсальное решение для командования и управления, которая значительно расширяет возможности наземной ПВО.

Фото: система управления огнем Oerlikon Skymaster (rheinmetall-defence.com)

Его основные преимущества - это отображение общей комплексной воздушной картины на основе данных из всех доступных источников, эффективная оценка угроз в реальном времени и алгоритм назначения интеллектуального оружия, координация различных оружейных систем и управление огнем в гибкой системной архитектуре.