Сбивают даже баллистические ракеты. Что известно о Patriot и может ли Украина их получить

Украина хочет получить зенитно-ракетные комплексы Patriot для защиты от российских ударов с воздуха и постоянно просит западных союзников о поставках. Вопрос обостряется на фоне постоянной угрозы ракетных атак и возможного применения баллистических вариантов.

РБК-Украина собрало все, что известно о комплексах Patriot и перспективах их получения.

Время пришло

О том, что Украине нужны американские комплексы Patriot, говорят далеко не первый год. В том числе потому, что система противоракетной обороны отсутствует как таковая в Вооруженных силах - есть лишь противовоздушная оборона (ПВО) в составе ВВС и Сухопутных войск.

В частности, в 2015 году вопрос развертывания противоракетной обороны поднимал тогдашний секретарь СНБО Александр Турчинов, посол в США Валерий Чалый говорил о намерении украинской стороны приобрести три комплекса по 750 млн долларов за единицу, в октябре 2018 года такие планы подтверждал президент Петр Порошенко.

В апреле 2021 года глава Офиса президента Зеленского Андрей Ермак конкретно заявлял о том, что Украина должна иметь ракеты Patriot. А Алексей Резников, который на тот момент занимал пост министра по вопросам временно оккупированных территорий, отмечал, что именно США должны помочь с развертыванием системы ПРО.

На этот раз тему Patriot подогревают опасения того, что Россия получит иранские баллистические ракеты для ударов по Украине. Поскольку имеющими средствами сбить ракеты такого типа практически невозможно. Как заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, на сегодня есть информация о том, что Россия могла договориться о поставках ракет дальностью 300 и 700 километров.

"Против баллистических ракет, к сожалению, нет у нас эффективной защиты. Это баллистика, она летит фактически из космоса, летит на огромной скорости вниз. Сбивать их фактически нереально, но противодействовать можно", - объяснил он.

По словам теперь уже министра обороны Резникова, переговоры о поставках необходимых зенитно-ракетных комплексов все время идут на разных уровнях - от президентов до советников и главных дипломатов.

Фото: Алексей Резников говорит, что переговоры о поставках Patriot идут на разных уровнях (Виталий Носач/РБК-Украина)

"Все вовлечены в это. Но аргументы те же: система Patriot очень дорогая и сложная в освоении, надо учиться не один месяц", - отметил он.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в свою очередь считает, что время "патриотов" уже пришло.

Что такое ЗРК Patriot

Зенитно-ракетный комплекс Patriot (MIM-104A) предназначен для прикрытия военных баз и крупных административных и промышленных центров от нападений с воздуха. Способен одновременно выявить до 100 целей.

Систему начали создавать еще в 1960-х, но благодаря постоянным модернизациям она остается основой противоракетной обороны США и стран НАТО. Самая современная версия MIM-104 Patriot PAC-3 способна сбивать баллистические цели.

Данный комплекс является лишь составной частью системы ПВО и для полноценной работы должен получать данные от самолетов и спутников. В американской армии расчет Patriot функционирует в составе батальона, который включает командный пункт, ремонтную роту и от 4 до 6 батарей. Каждая батарея имеет шесть пусковых установок, РЛС, машину связи, полевую электростанцию и станцию управления огнем. Общий штат батареи - от 70 до 90 человек, а батальона - порядка 600.

Основные характеристики:

дальность уничтожения аэродинамических целей - 160 км ракетой PAC-2;

дальность уничтожения баллистических целей - 50 км ракетой PAC-3 MSE;

максимальная высота уничтожения целей - 24,2 км;

количество ракет в пусковой установке - до 4 PAC-2, до 16 PAC-3 MSE;

количество целей, которые могут обстреливаться одновременно - 8 (в секторе 90 градусов);

вероятность поражения цели 0,8 (в боевых условиях 0,4 - 0,6);

система наведения: на среднем участке - радиокомандная; на конечной - радиолокационная TVM;

время развертывания с марша - 30 минут.

Стоимость пуска одной ракеты из ЗРК Patriot оценивается в 3 млн долларов.

Как они могут помочь Украине

По оценке украинской разведки, Россия уже использовала 80% своих современных ракет. Но даже без учета иранских поставок в наличии у агрессора еще есть 120 баллистических ракет для оперативно-тактического комплекса "Искандер". Только за октябрь было выпущено 25 таких ракет, из которых удалось сбить три. И только дефицит сдерживает россиян от более широкого их применения.

Если запасы пополнятся иранскими ракетами Fateh-110 или Zolfaghar, то страна-агрессор может удвоить атаки. В таких условиях всего лишь несколько батарей Patriot позволили бы закрыть большой участок воздушного пространства.

"Понятно, что если (дальность ракеты, - ред.) 150 км, то разместив комплексы на определенном расстоянии друг от друга, можно перекрыть четырьмя установками достаточно большой участок воздушного пространства", - подчеркнул Игнат.

По оценкам военного эксперта Михаила Самуся, для того, чтобы защитить всю территорию Украины, хватило бы около 20 комплексов.

"У НАТО полно старых систем противоракетной обороны Patriot…Уже можно было давно научить наших ребят работать с Patriot, передать нам, например, 20 комплексов и все - мы бы перекрыли территорию Украины", - отметил он.

Фото: около 20 систем Patriot могут закрыть всю Украину (GettyImages)

Кроме того, такие системы позволят как можно дальше обнаруживать пуски ракет и как можно дальше их уничтожать - а не непосредственно над населенным пунктом. По мнению эксперта, Западу удалось бы таким образом выбить последний козырь из рук президента России Владимира Путина, который тянет время и надеется, что Украина не получит современную ПРО.

Польский инцидент

В середине ноября в ходе масштабного российского удара по Украине упала ракета в приграничном польском селе Пшеводув. Следствию еще предстоит выяснить, чья она именно, но всего лишь спустя несколько дней Германия предложила Польше дополнительную батарею Patriot.

Ожидается, что ее перебросят на границу с Украиной. По словам польского министра обороны Мариуша Блащака, остается определить версию передаваемой системы, сроки переброски и как долго батарея будет находиться в стране. В то же время в Варшаве выступают за передачу Patriot сразу в Украину.

"С военной точки зрения было бы лучше, если бы они были расположены в Украине, чтобы также защищать польскую территорию, тогда они наиболее эффективно защищали бы и Украину, и Польшу. Но решение остается за немецкой стороной", - отметил президент Анджей Дуда.

Однако немецкая сторона, похоже, продолжает демонстрировать сдержанность в вопросах военной помощи Украине. Как заявила министр обороны Кристине Ламбрехт, эти Patriot являются составной частью противовоздушной обороны НАТО и не могут быть развернуты за пределами альянса. А представитель Минобороны Арно Коллац уточнил, что Берлин максимально заинтересован в том, чтобы эти средства противоракетной обороны оставались в системе НАТО.

По мнению Юрия Игната, батарея Patriot на украинской территории могла бы закрыть небо еще на подступах к Европе и предотвратить повторения инцидента в Пшеводуве. Но пока приходится надеяться на размещение в непосредственной близости к границе.

"С начала вторжения России мы просили весь мир защитить, закрыть наше небо, предоставить оружие, самолеты. Очень хотелось, чтобы это произошло. Хотя бы на том участке фронта защитить наше небо этими комплексами", - добавил он.

Запад не исключает поставки

Прямо сейчас в Бухаресте (Румыния) продолжается саммит НАТО на уровне министров иностранных дел. Как отметил генсек Йенс Столтенберг, страны как раз ведут дискуссию по поводу возможных поставок Patriot для Украины.

"Наши дискуссии касаются предоставления новых систем, как, например, Patriot. И сейчас по этому поводу идет дискуссия. Но она также касается и того, чтобы гарантировать эффективность уже поставленных систем", - отметил он накануне.

Очевидно, все зависит от позиции США, поскольку это американские вооружения и именно Вашингтон играет первую скрипку в НАТО. Тем не менее CNN со ссылкой на источники в Пентагоне отмечает, что поставки рассматриваются, поскольку противовоздушная оборона Украины является главным приоритетом союзников.

Фото: США пока не готовы поставить Украине системы Patriot (howstuffworks.com)

В то же время пресс-секретарь Минобороны Пэт Райдер четко заявил о том, что сейчас поставки Patriot не планируются. По его словам, нужно учитывать, что такие системы требуют достаточно существенной поддержки, обслуживания и подготовки персонала.

"Ни одна из этих систем не функционирует по принципу "подключи и работай", вы не можете просто появиться на поле боя и начать их использовать. Мы учитываем такие детали, когда речь идет о более передовых системах", - добавил он.

Заявления союзников Украины не прошли незамеченными в России. Замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев истерично заявил, что Patriot на украинской территории станут так называемой "законной целью" для российских войск.