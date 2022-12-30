Кулеба рассказал, как Украина получила системы Patriot

"Нам как мед, так и ложкой. Мы больше года боролись за Patriot, получили их, и все такие: Patriot, конечно, хорошо, но что у нас там с танками и ATACMS? Когда получим танки и ATACMS, думаю, скажут, что это, конечно, хорошо, но что у нас с авианосцами и подводными атомными лодками, когда мы их получим?" - сказал он.

Кулеба призвал оставаться в рациональном поле и понимать, что предоставление ПВО Patriot - это не просто очередное решение, а психологический перелом.

По его словам, с первых дней, когда Украина начала говорить о Patriot с американцами, мы слышали "нет". А то, что это произошло - это еще одно свидетельство, что очередное табу снято, очередная стена упала.

Министр также сомневается, что другие темы по поставкам помощи будут сложнее Patriot.

"Они не реализуются, возможно, все одновременно в один день, но это как в компьютерной игре, ты открываешь уровни друг за другим", - сказал он.

Кулеба отметил, что из всех типов оружия, Patriot было получить ложнее всего, поскольку речь идет об очень сложной и дорогостоящей технологии, технологии-символе.

"Я не говорю, что мы получим все оружие за неделю или за месяц, но я не ожидаю ничего сложнее истории с Patriot", - сказал он.

К тому же, по словам министра, что бы ни говорили европейские союзники США по НАТО, они все равно ориентируются на решение Штатов. Так было с артиллерией, когда американцы приняли решение о поставках, и они согласились, так было с HIMARS. Кулеба отметил, что после передачи Patriot от США Украина будет говорить о поставках и с другими европейскими союзниками.