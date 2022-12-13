Альтернатива Patriot? На что способны французские ЗРК Mamba, которые просит Украина

Украина ждет от западных партнеров помощи в укреплении системы противовоздушной обороны. Накануне премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью французским медиа рассказал о запросе на зенитно-ракетные комплексы Mamba, которые по ряду характеристик превосходят американские системы Patriot.

Запрос на Mamba

Как отметил Денис Шмыгаль, в первую очередь Украина нуждается в противоракетной и противовоздушной обороне.

"Это, безусловно, система Patriot, система IRIS-T, которую мы получили от Германии, система Crotale, которую мы получили от Франции. Сейчас мы просим и ждем французскую систему Mamba, которая также поможет нам бороться с иранскими дронами и российскими ракетами. Это вещи, которые действительно могут защитить нашу инфраструктуру", - подчеркнул премьер.

Отметим, хотя в СМИ системы Mamba пока широко не освещались, информация о запросе на их поставки не является новостью. Дело в том, что это прозвище зенитно-ракетных комплексов SAMP/T, которое прижилось во французской армии. На сегодня такие ЗРК развернуты во Франции и Италии, и именно на помощь от них рассчитывает Украина.

По данным La Reppublica, договоренность о совместных поставках есть. Предполагается, что если решение будет принято окончательно, то Италия передаст радары, а Франция - пусковые установки. О возможном количестве пока ничего неизвестно, но, согласно данным из открытых источников, на вооружении этих стран стоят 20 и 40 комплексов соответственно.

Фото: сроки поставок ЗРК Mamba пока неизвестны (defense.gouv.fr)

Издание Reuters еще в ноябре со ссылкой на представителя итальянской правящей коалиции подтверждало, что Италия готова начать поставки SAMP/T. Конкретные сроки неизвестны, но оптимизм вселяет решение правительства поставлять оружие в Украину весь следующий год и сегодняшнее обещание премьера Джорджии Мелони нарастить объемы военной помощи.

Что касается французской части сделки, то о ней почти ничего неизвестно. До этого Украина уже обращалась в Париж с просьбой передать одну или несколько батарей SAMP/T, но там ответили, что свободные комплексы имеют неисправные аккумуляторы и нужно время на приведение их в рабочее состояние.

Потребность в новейших системах ПВО президент Владимир Зеленский обосновал в обращении к лидерам стран G7 11 октября - на следующий день после первой масштабной атаки на украинскую энергетику, которая привела к перебоям с электроснабжением по всей стране.

"Важно, чтобы мы имели достаточно ракет к предоставленным системам ПВО и ПРО... Господин президент Франции, госпожа премьер Италии, мы очень ожидаем поставок систем SAMP/T. Если это возможно, то они нужны уже в ближайшие месяцы", - отметил он.

Чем интересен ЗРК Mamba

Это современная противоракетная система средней дальности, предназначенная для защиты поля боя и важных объектов (таких как аэропорты и морские порты) от всех возможных воздушных угроз. Комплекс производится компанией Eurosam - совместным предприятием MBDA и Thales. SAMP/T были развернуты вооруженными силами Франции и Италии в 2011 году.

Ключевыми компонентами являются ракета-перехватчик Aster 30 и многофункциональный радар Arabel. Система способна работать в чрезвычайных условиях разнообразных помех и электронных средств противодействия.

Пусковая установка

Пусковая установка комплекса Mamba оснащена 8 ракетными контейнерами. Из каждой такой установки ракета может быть выпущена менее чем за 10 секунд. Полностью система состоит из четырех ракет-носителей, многофункционального радара Thales Arabel с системой идентификации "свой-чужой", модуля поражения на базе командно-контрольной машины и автомобильного электрогенератора.

Кроме того, пусковые установки сопровождают по две грузовые машины с запасными ракетами для перезарядки.

Ракета Aster 30

ЗРК Mamba использует ракеты Aster 30 block 1 с модифицированной системой наведения, детонатором и боеголовкой направленного взрыва. Максимальная скорость ракеты составляет 1400 м/с, она способна перехватывать цели на высоте от 50 метров до 20 километров.

Против авиационных целей, которые летят на высотах свыше 3 км, максимальная дальность поражения Aster 30 составляет 100 км. Если такая цель находится на высоте менее 3 км, то дальность поражения сокращается до 50 км.

Данная ракета обладает высокой маневренностью. До середины курса управляется с помощью обновленных данных о цели, которые передаются радаром. На этапе самонаведения ракета направляется электромагнитно-активной головкой самонаведения, которая изначально была разработана для поражения крылатых ракет. Aster 30 также имеет небольшую фугасную боеголовку, поэтому для поражения цели не обязательно прямое попадание.

Мобильность Mamba

Ракетная установка размещается на транспортно-сборной машине Renault 8×4 Kerax - это милитаризованные шасси и тягачи. Все элементы ЗРК SAMP/T могут передислоцироваться в течение короткого времени. Сами системы могут менять расположение по несколько раз в сутки.

Альтернатива Patriot

Основная роль SAMP/T отводится защиты развернутых войсковых подразделений и жизненно важных объектов. Например, Франция использует их для защиты своих авиабаз. Они могут сбивать самолеты и ракеты, в том числе крылатые и противорадиолокационные.

Но самое интересное, что данные комплексы показали способность сбивать тактические баллистические ракеты на расстоянии от 15 до 35 километров. И это очень актуально для Украины, особенно в условиях вероятных поставок иранских ракет такого типа для России.

Весной 2013 года Италия и Франция впервые развернули комплексы в рамках архитектуры НАТО для успешного перехвата баллистической ракеты. В ходе учений она была выпущена с самолета и после примерно 300 км баллистического полета была успешно уничтожена ракетой-перехватчиком Aster 30.

С учетом отказа западных союзников передать Украине системы Patriot, комплексы SAMP/T могут стать единственной более или менее надежной защитой.

Детальнее об американских системах читайте в материале "Сбивают даже баллистические ракеты. Что известно о Patriot и может ли Украина их получить".

Причем по ключевым характеристикам SAMP/T превосходят Patriot. Если пусковая установка Patriot имеет 4 ракеты, то SAMP/T сразу 8, а это значит, что один дивизион таких ЗРК будет куда более эффективным. Кроме того, ракеты Aster 30 являются всеракурсными, то есть пусковые установки могут вести огонь по целям в совершенно любых направлениях.

Фото: комплексы SAMP/T превосходят Patriot по ключевым характеристикам (mbda-systems com)

Что касается цифр, то дальность поражения аэродинамических целей у Patriot составляет 80 км, в то время как у SAMP-T уже 100 километров. Так же последние могут поражать баллистические цели на дальности до 35 км, в то время как Patriot - не более 20 км. А это меньше почти в два раза. По дальности обнаружения цели - 600 против 200 км в пользу франко-итальянских систем.

Еще один аргумент - расчет. Поскольку SAMP/T является новейшим и цифровым комплексом, то его расчет составляет 14 человек, и это может сыграть важную роль в скорости обучения экипажа по сравнению с Patriot, для управления которым нужно 90 человек.

Реально ли их получить и сколько нужно Украине?

Как пишет профильное издание Defence Express, комплексы SAMP/T - это лучшее, что есть в арсенале средств противоракетной обороны Франции и Италии. В пользу того, что Украина все-таки может их получить говорят несколько факторов. В частности, наличие 60 ЗРК на вооружении потенциальных доноров говорит о том, что поставка небольшого числа батарей не станет критическим ударом по обороноспособности этих стран.

Но ключевым может стать то, что компания-производитель Eurosam активно предлагает свою продукцию на экспорт. И использование в боевых условиях в Украине покажет доказанную боевую эффективность, которая работает на продвижение лучше видеороликов.

Поскольку заявленная дальность перехвата ракетами Aster 30 составляет 100 км, то даже незначительное количество в 9 батарей SAMP/T вдоль границ с Беларусью, России и линии фронта, предположительно, может качественно закрыть украинское воздушное пространство.