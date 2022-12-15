Британия допускает передачу Украине авиационных крылатых ракет Storm Shadow

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Минобороны Британии Бена Уоллеса интервью Times Radio.

"Я не собираюсь заниматься предположениями о поставках видов вооружений. Россия хотела бы знать, какие виды оружия мы можем передать Украине, чтобы поддержать ее. Мы будем обсуждать это с украинцами на основе их потребностей и технических возможностей", - заявил Воллес.

В свою очередь британский министр подчеркнул, что возможные поставки Украине американских ракетных комплексов Patriot станут важным моментом в войне.

"Если США сделают это, то это очень существенный шаг", - акцентировал Воллес.

Что известно об этих ракетах?

Storm Shadow (SCALP EG) - франко-британская авиационная крылатая ракета класса "воздух - земля". Предназначена для уничтожения важных стационарных целей, хорошо защищенных средствами противовоздушной обороны.

Эта ракета может использоваться в любое время суток, сложных метеоусловиях и при применении противником средств радиоэлектронного противодействия.

Дальность ее полета составляет более 250 километров, а высота 30-40 м. Впрочем, есть и разные модификации этой ракеты в зависимости от которых характеристики могут отличаться.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов ответил на российские угрозы ударить ракетами по Украине на Новый год. Он заявил в ответ, что у украинцев будут ракеты и с достаточно большой дальностью полета.

Ранее стало известно, что Украина обсуждает с союзниками поставки новых ракет, которые, в частности, бьют дальше, чем HIMARS.

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