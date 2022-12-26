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Быстрее обычного. США разработали спецплан подготовки Patriot для Украины

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Украина, Понедельник 26 декабря 2022 20:40
Быстрее обычного. США разработали спецплан подготовки Patriot для Украины Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что правительство США разработало специальный план для ускоренной подготовки украинских военных к работе на системах Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Кулеба рассказал изданию, что правительство США разработало специальный план подготовки ракетной батареи Patriot, которая заработает в Украине гораздо меньше чем за шесть месяцев. Он также отметил, что обычно обучение занимает до года.

Министр также добавил, что он "абсолютно доволен" результатами визита президента Владимира Зеленского в США на прошлой неделе.

Напомним, 21 декабря Соединенные Штаты Америки объявили очередной пакет военной помощи Украине. Кроме того, в него вошла система противоракетной обороны Patriot.

Также РБК-Украина писало, что в Германии пообещали изучить вопросы дальнейших поставок оружия в Украину после того, как Соединенные Штаты Америки согласовали передачу Киеву систему Patriot.

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