Быстрее обычного. США разработали спецплан подготовки Patriot для Украины
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что правительство США разработало специальный план для ускоренной подготовки украинских военных к работе на системах Patriot.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
Кулеба рассказал изданию, что правительство США разработало специальный план подготовки ракетной батареи Patriot, которая заработает в Украине гораздо меньше чем за шесть месяцев. Он также отметил, что обычно обучение занимает до года.
Министр также добавил, что он "абсолютно доволен" результатами визита президента Владимира Зеленского в США на прошлой неделе.
Напомним, 21 декабря Соединенные Штаты Америки объявили очередной пакет военной помощи Украине. Кроме того, в него вошла система противоракетной обороны Patriot.
Также РБК-Украина писало, что в Германии пообещали изучить вопросы дальнейших поставок оружия в Украину после того, как Соединенные Штаты Америки согласовали передачу Киеву систему Patriot.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.