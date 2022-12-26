Быстрее обычного. США разработали спецплан подготовки Patriot для Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что правительство США разработало специальный план для ускоренной подготовки украинских военных к работе на системах Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

Кулеба рассказал изданию, что правительство США разработало специальный план подготовки ракетной батареи Patriot, которая заработает в Украине гораздо меньше чем за шесть месяцев. Он также отметил, что обычно обучение занимает до года.

Министр также добавил, что он "абсолютно доволен" результатами визита президента Владимира Зеленского в США на прошлой неделе.