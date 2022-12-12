Украина запросила у Франции системы ПВО Mamba, - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Украина просит и ожидает предоставления французской системы ПВО Mamba.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Дениса Шмыгаля французскому телеканалу LCI-TF1.
"В первую очередь, мы нуждаемся в противоракетной противовоздушной обороне. Это, безусловно, система Patriot, система IRIS-T, которую мы получили от Германии, система Crotale, которую мы получили от Франции. Сейчас мы просим и ждем помощи французской системой Mamba, которая также поможет нам бороться с иранскими дронами и российскими ракетами. Это вещи, которые действительно могут защитить нашу инфраструктуру", - сказал Шмыгаль.
Он также добавил, что вторым приоритетом являются гаубицы, начиная от французских систем CAESAR и заканчивая любыми гаубицами 155 калибра натовского стандарта.
"Мы также нуждаемся в артиллерийских снарядах любых калибров. Россия ежедневно выстреливает в сторону украинской армии от 50 до 70 тысяч артснарядов. Конечно, мы нуждаемся в нашей обороне хотя бы трети этого количества ежедневно", - сказал он.
Шмыгаль также добавил, что, конечно, Украина просит и танки натовского стандарта.
"Это также германские танки Leopard 2, американские танки Abrams и другие танки натовских стандартов. Если Франция нам сможет помочь танками, мы также будем благодарны", - заявил премьер.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Евросоюз может увеличить финансирование Европейского фонда мира, посредством которого осуществляются поставки оружия Украине, на 3,5 миллиарда евро.
Также ранее мы писали, что Франция за последние месяцы передала украинским военным шесть 155-миллиметровых буксированных гаубиц TRF1.
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