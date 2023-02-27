Пакет санкций против РФ и удар по самолету оккупантов в Беларуси: новости за выходные
Евросоюз ввел десятый пакет санкций против России. Тем временем белорусские партизаны под Минском нанесли удар по разведывательному самолету оккупантов.
Более детально о том, что произошло 25 и 26 февраля, - в материале РБК-Украина.
Война России против Украины: последние новости
- По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, российские войска не прекращают наступления на Сватовском и Кременском направлении. При этом действия врага остаются безуспешными.
- В субботу, 25 февраля, в Херсоне и области три человека подорвались на российских минах.
- Российские оккупанты ударили ракетой по жилой застройке Краматорска. В результате обстрела одна гражданская получила ранения.
- Украинские военные с сентября 2022 года уничтожили более 650 крылатых ракет и более 610 дронов-камикадзе, которыми войска РФ били по территории Украины.
- Вооруженные силы Украины отбили более 70 вражеских атак. В то же время оккупанты в субботу, 25 февраля, продолжили наступление на пяти направлених.
- Глава Минобороны Украины Алексей Резников рассказал, что российские войска начали свое "большое наступление" на Донбассе. При этом ежедневно они теряют по 500 солдат убитыми.
- 26 февраля военные РФ в очередной раз обстреляли территории Херсонской области. В результате атаки ранен мужчина.
Официально. ЕС утвердил десятый пакет санкций против России
Европейский союз утвердил новый десятый пакет санкций против России. В него вошли 121 физическое и юридическое лицо, торговля и пропагандистские СМИ.
"Принят 10-й пакет санкций: в список включен 121 физическое и юридическое лицо, введены значительные новые ограничения на импорт/экспорт, запрещены российские пропагандистские СМИ", - написал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
По аэродрому в Беларуси ударили дронами: поврежден разведывательный самолет россиян
26 февраля на белорусском аэродроме "Мачулищи" раздались взрывы. Их причиной была атака на российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.
В результате удара были повреждены передняя и задняя части самолета, в частности, пострадали авионика и радиолокационная антенна.
Свет в Украине не будут больше выключать, если не будет новых ударов, - Галущенко
Свет в Украине не будут больше выключать, если не будет российских ударов по объектам энергетики, заявил глава Минэнерго Герман Галущенко.
“Мы имеем соответствующие резервы, и планируем и дальше так поддерживать нашу энергосистему, чтобы люди не чувствовали ограничения поставок", - отметил он.
Иран заявил о разработке крылатой ракеты с дальностью 1650 км
В Иране заявили о разработке крылатой ракеты большой дальности. Она имеет дальность полета 1650 км.
"Наша крылатая ракета с дальностью полета 1650 км была добавлена в ракетный арсенал Исламской Республики Иран", - сказал глава аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции Амирали Хаджизаде.
Зеленский направит США новый "список желаний" по оружию, - CNN
По информации CNN, президент Украины Владимир Зеленский сообщил представителям США, что планирует прислать им список вооружений, которые, по его мнению, необходимы для ускорения конца войны с Россией.
Глава государства, встретившийся с председателем комитета Палаты представителей по иностранным делам Майклом Макколом и четырьмя другими членами Республиканской партии Палаты представителей, сказал группе, что планирует прислать им список вооружений, в который войдут в том числе истребители F-16, которые, по его мнению, необходимы для ускорения конца войны с Россией.
Спортивная сфера и не только. Зеленский утвердил новые санкции против россиян
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 26 февраля, утвердил новые санкции Совета нацбезопасности и обороны против ряда россиян. В частности, ограничения введены против представителей спортивной сферы.
Глава государства подписал три соответствующих указа.
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