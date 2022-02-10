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Зимова Олімпіада: організатори офіційно підтвердили перший позитивний допінг-тест

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Пекін, Четвер 10 лютого 2022 14:54
Зимова Олімпіада: організатори офіційно підтвердили перший позитивний допінг-тест Фото: Хуссейн Савех-Шемшакі (Getty Images)
Автор: Андрій Вирва

На Олімпійських іграх в Пекіні офіційно підтвердили перший позитивний допінг-тест в учасника Ігор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міжнародне агентство допінг-тестування.

Міжнародне агентство допінг-тестування (ITA) офіційно повідомило, що на Олімпіаді-2022 у Пекіні зафіксовано перший позитивний допінг-тест.

В допінг-пробі іранського гірськолижника Хуссейна Савех-Шемшакі виявлено метаболіт дегідрометил-тестостерону.

Савех-Шемшакі був прапороносцем Ірану на відкритті Олімпійських ігор.

Для 36-річного іранця це третя Олімпіада в кар’єрі.

Нагадаємо, що 15-річна російська фігуристка Каміла Валієва провалила допінг-тест.

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