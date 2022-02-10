Олімпіада-2022: австрієць Хеммерле здобув золоту нагороду в сноубордкросі
Фото: Алессандро Хеммерле (olympics.com)
На Олімпіаді пройшов чоловічий фінал у сноубордкросі.
Про це повідомляє РБК-Україна.
У фіналі змагались чотири спортсмени. Італієць, канадець та два австрійці боролися за медалі.
В підсумку один австрієць виграв "золото", а інший залишився без нагороди. "Срібло" у канадського сноубордиста, а італійцю дісталася "бронза"
Медалісти в чоловічому сноубордкросі:
"золото" – Алессандро Хеммерле (Австрія)
"срібло" – Еліот Гронден (Канада)
"бронза" – Омар Візінтін (Італія)
Нагадаємо, що норвезька лижниця Тереза Йогауг перемогла в гонці класичним стилем.