Зимова Олімпіада 2022: австрійський гірськолижник переміг у комбінації, українець Ковбаснюк фінішував у топ-15
Відбулися чоловічі змагання з гірськолижного спорту в дисципліні комбінація.
Про це повідомляє РБК-Україна.
У комбінації спортсмени мають проїхати спочатку швидкісний спуск, а потім – слалом.
У фіналі взяло участь 29 спортсменів, проте здолали дистанцію в обох дисциплінах всього 17 гірськолижників.
Серед тих, хто фінішував, був і українець Іван Ковбаснюк, який посів високе 14-те місце. Для українських гірськолижників це лише друге потрапляння в топ-15 за історію виступів на Олімпіадах.
Олімпійським чемпіоном у комбінації став австрієць Йоганнес Штрольц. Для 29-річного австрійця це перша в кар’єрі олімпійська нагорода. Цікаво, що його батько Губерт Штрольц перемагав у комбінації на Олімпіаді в 1988 році.
Результати гірськолижної комбінації:
- Йоганнес Штрольц (Австрія) – 2:31,43
- Александер Омодт Кільде (Норвегія) – 2:32,02
- Джеймс Кроуфорд (Канада) – 2:32,11
Нагадаємо, що відбулися жіночі змагання зі сноубордингу в дисципліні хафпайп.