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Зимова Олімпіада 2022: австрійський гірськолижник переміг у комбінації, українець Ковбаснюк фінішував у топ-15

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Пекін, Четвер 10 лютого 2022 12:30
Зимова Олімпіада 2022: австрійський гірськолижник переміг у комбінації, українець Ковбаснюк фінішував у топ-15 Фото: Йоганнес Штрольц (olympics.com)
Автор: Андрій Вирва

Відбулися чоловічі змагання з гірськолижного спорту в дисципліні комбінація.

Про це повідомляє РБК-Україна.

У комбінації спортсмени мають проїхати спочатку швидкісний спуск, а потім – слалом.

У фіналі взяло участь 29 спортсменів, проте здолали дистанцію в обох дисциплінах всього 17 гірськолижників.

Серед тих, хто фінішував, був і українець Іван Ковбаснюк, який посів високе 14-те місце. Для українських гірськолижників це лише друге потрапляння в топ-15 за історію виступів на Олімпіадах.

Олімпійським чемпіоном у комбінації став австрієць Йоганнес Штрольц. Для 29-річного австрійця це перша в кар’єрі олімпійська нагорода. Цікаво, що його батько Губерт Штрольц перемагав у комбінації на Олімпіаді в 1988 році.

Результати гірськолижної комбінації:

  1. Йоганнес Штрольц (Австрія) – 2:31,43
  2. Александер Омодт Кільде (Норвегія) – 2:32,02
  3. Джеймс Кроуфорд (Канада) – 2:32,11

Нагадаємо, що відбулися жіночі змагання зі сноубордингу в дисципліні хафпайп.

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