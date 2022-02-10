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Нідерландська ковзанярка Схаутен з рекордом виграла другу золоту нагороду на Олімпіаді

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Пекін, Четвер 10 лютого 2022 16:00
Нідерландська ковзанярка Схаутен з рекордом виграла другу золоту нагороду на Олімпіаді Фото: Ірен Схаутен (Olympics.com)
Автор: Андрій Вирва

В ковзанярському спорті відбувся фінальній забіг серед жінок на 5000 метрів.

Про це повідомляє РБК-Україна.

У фіналі взяло участь 12 ковзанярок. Вони представляли 10 збірних.

Перемогу здобула нідерландка Ірен Схаутен, яка встановила олімпійський рекорд. На цих Олімпійських іграх Схаутен вже здобула перемогу на дистанції в 3000 метрів.

Призери жіночого забігу на 5000 м:

"золото" – Ірен Схаутен (Нідерланди) – 6:43,51

"срібло" – Ізабель Вейдеманн (Канада) – 6:48,18

"бронза" – Мартіна Саблікова (Чехія) – 6:50,09

Нагадаємо, що команда США здобула олімпійське "золото" в лижній акробатиці.

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