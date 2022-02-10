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Олімпійські ігри-2022: американська сноубордистка виграла золоту нагороду в хафпайпі

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Пекін, Четвер 10 лютого 2022 11:22
Олімпійські ігри-2022: американська сноубордистка виграла золоту нагороду в хафпайпі Фото: Хлоя Кім (olympics.com)
Автор: Андрій Вирва

Відбулися жіночі змагання з сноубордингу в дисципліні хафпайп.

Про це повідомляє РБК-Україна.

У фіналі взяло участь 12 спортсменок. Які представляли сім країн, найбільше було китаянок – три сноубордистки.

Найбільшу кількість балів набрала американка Хлоя Кім, яка стала олімпійської чемпіонкою у хафпайпі на других Іграх поспіль.

Медалі у хафпайпі виграли:

"золото" – Хлоя Кім (США) – 94 бали

"срібло" – Керальт Кастельєт (Іспанія) – 90,25 балів

"бронза" – Томіта Сена (Японія) – 88,25 балів

Нагадаємо, що американець Нейтан Чен став олімпійським чемпіоном з фігурного катання.

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