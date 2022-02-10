Американець Чен став олімпійським чемпіоном з фігурного катання

Фігуристи відкатали довільну програму. В змаганнях взяло участь 24 спортсмени.

Серед них був і українець Іван Шмуратко. На жаль, Іван впав під час виступу та отримав від суддів всього 127,65 балів за довільну програму. В сумі у Шмуратка 205,76 балів та підсумкове останнє місце у фіналі.

Олімпійським чемпіоном став американський фігурист Нейтан Чен. Для 22-річного фігуриста, це вже третя олімпійська медаль, але перша золота.

Фігурне катання, чоловіки: