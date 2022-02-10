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Американець Чен став олімпійським чемпіоном з фігурного катання

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Пекін, Четвер 10 лютого 2022 10:54
Американець Чен став олімпійським чемпіоном з фігурного катання Фото: Нейтан Чен (olympics.com)
Автор: Андрій Вирва

На Олімпійських іграх завершились чоловічі змагання з фігурного катання.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Фігуристи відкатали довільну програму. В змаганнях взяло участь 24 спортсмени.

Серед них був і українець Іван Шмуратко. На жаль, Іван впав під час виступу та отримав від суддів всього 127,65 балів за довільну програму. В сумі у Шмуратка 205,76 балів та підсумкове останнє місце у фіналі.

Олімпійським чемпіоном став американський фігурист Нейтан Чен. Для 22-річного фігуриста, це вже третя олімпійська медаль, але перша золота.

Фігурне катання, чоловіки:

  1. Нейтан Чен (США) – 332,6 бали
  2. Юма Кагіяма (Японія) – 310,05 балів
  3. Шома Уно (Японія) – 293 бали

Нагадаємо, що збірна України з фристайлу не виступить у командних змаганнях з лижної акробатики.

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