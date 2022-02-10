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Лижниця Йогауг принесла збірній Норвегії чергове "золото" зимової Олімпіади

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Пекін, Четвер 10 лютого 2022 13:23
Лижниця Йогауг принесла збірній Норвегії чергове "золото" зимової Олімпіади Фото: Тереза Йогауг (Getty Images)
Автор: Андрій Вирва

На Олімпійських іграх відбулася жіноча лижна гонка класичним стилем.

Про це повідомляє РБК-Україна.

На старт лижної гонки вийшло 98 спортсменок, серед них три українки.

Найкращою з наших стала Марина Анцибор, яка фінішувала на 58-й позиції. Вікторія Олех стала 76-ю, а Валентина Камінська – 79-а.

Найшвидше дистанцію в 10 км подолала норвежка Тереза Йогауг. Для якої це вже друга золота нагорода Ігор в Пекіні. А взагалі в доробку Терези тепер п’ять олімпійських медалей, три з яких золоті.

Результати гонки класичним стилем:

  1. Тереза Йогауг (Норвегія) – 28:06,3
  2. Кертту Нісканен (Фінляндія) – 28:06,7
  3. Кріста Пярмякоскі (Фінляндія) – 28:37,8

Нагадаємо, що австрійський гірськолижник Йоганнес Штрольц переміг у комбінації.

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