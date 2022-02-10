Лижниця Йогауг принесла збірній Норвегії чергове "золото" зимової Олімпіади

Про це повідомляє РБК-Україна .

На старт лижної гонки вийшло 98 спортсменок, серед них три українки.

Найкращою з наших стала Марина Анцибор, яка фінішувала на 58-й позиції. Вікторія Олех стала 76-ю, а Валентина Камінська – 79-а.

Найшвидше дистанцію в 10 км подолала норвежка Тереза Йогауг. Для якої це вже друга золота нагорода Ігор в Пекіні. А взагалі в доробку Терези тепер п’ять олімпійських медалей, три з яких золоті.

Результати гонки класичним стилем: