Команда США здобула олімпійське "золото" в лижній акробатиці
Фото: команда США в лижній акробатиці (Olympics.com)
На Олімпіаді пройшов фінал серед фрістайлістів у лижній акробатиці.
Про це повідомляє РБК-Україна.
З восьми команд, які мали змагатися в командному турнірі на старт вийшло тільки шість. Казахстан та Україна не змогли взяти участь через коронавірус у спортсменів.
Після першої спроби вибули зі змагань дві команди – Білорусь та ОКР.
У фіналі виступили Китай, США, Швейцарія та Канада.
Олімпійське "золото" виграла команда США. "Срібло" здобула збірна Китаю, а "бронзу" – Канада.
Результати в командному турнірі з лижної акробатики:
- США (Крістофер Лілліс, Ешлі Колдвелл, Джастін Шенефельд) – 338,34 балів
- Китай (Сюй Ментао, Ци Гуанпу, Цзя Цзунян) – 324,22 бали
- Канада (Меріон Тено, Льюїс Ірвінг, Міха Фонтейн) – 290,98 бали
Нагадаємо, що австрієць Хеммерле здобув золоту нагороду в сноубордкросі.