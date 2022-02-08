Олімпіада-2022: підсумки дня 8 лютого та медальний залік

Четвертий день змагань на зимовій Олімпіаді в Пекіні завершився. 8 лютого розіграли десять комплектів нагород.

Короткі підсумки дня і становище команд у медальному заліку – в новині РБК-Україна .

У дисципліні фрістайлу біг-ейр золота нагорода дісталася Китаю. Ейлін Гу набрала 188,25 бала та випередила француженку Тесс Леде та швейцарку Матільду Гремо.

Австрієць Маттіас Майєр тріумфував у супергіганті (гірськолижний спорт). "Срібло" дісталося Раяну Кокрану-Сіглу (США), а бронзова нагорода – норвежцю Александеру Омотду Кільде.

Індивідуальна гонка в біатлоні серед чоловіків завершилася перемогою представника Франції. Кантен Фійон-Майє навіть із двома промахами був швидшим за Антона Смольського з Білорусі та норвежця Йоханнеса Бьо. Найкращий серед українців – Дмитро Підручний (18-те місце).

"Золото" в сноуборді Чехії принесла Естер Ледецка. У фіналі вона здолала австрійку Даніелу Ульбінг. Третьою стала Глорія Котнік зі Словенії.

У паралельному гігантському слаломі найсильнішим став Бенджамін Карл. Австрійський сноубордист здолав у вирішальному двобої словенця Тіма Мастнака. Доповнив подіум Вік Вайлд (ОКР).

Нідерландець К'єлд Нойс став олімпійським чемпіоном у ковзанярському спорті. На дистанції 1500 м він встановив олімпійський рекорд і випередив співвітчизника Томаса Крола та корейця Кім Мін Сока.

У лижному спринті подвійний успіх відсвяткувала Швеція. Тамтешні лижниці Йонна Сундлінг і Майя Дальквіст взяли "золото" та "срібло". Натомість бронзова нагорода дісталася американці Джессі Діггінс.

Зате в чоловіків тріумфував норвежець Йоханнес Клебо. Також на п'єдестал зійшли італієць Федеріко Пеллегріно та представник ОКР Олександр Терентьєв.

Змагання змішаних команд із керлінгу завершилися перемогою Італії. У фіналі Стефанія Константіні та Амос Мосанер здолали збірну Норвегії. Третьою стала шведська команда.

Фінальний заїзд у санному спорті серед жінок приніс "золото" Наталі Гайзенбергер (Німеччина). Її співвітчизниця Анна Беррайтер стала другою. Бронзова медаль дісталася Тетяні Івановій з ОКР.

Медальний залік Олімпіади-2022 за підсумками 8 лютого: