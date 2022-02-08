Збірна Італії перемогла в Олімпійському турнірі змішаних команд з керлінгу
Фото: збірна Італії з керлінгу (olympics.com)
На Олімпійських іграх закінчились змагання з керлінгу серед змішаних команд.
Про це повідомляє РБК-Україна.
У фіналі Олімпійського турніру зустрілись збірні Італії та Норвегії.
Перемогу з рахунком 8:5 здобула італійська збірна. За яку виступали Стефанія Константіні та Амос Мосанер. Збірну Норвегії представляли – Крістін Скасліен та Магнус Недреготтен.
В матчі за бронзові нагороди зустрічалися збірні Швеції та Великобританії.
Перемогу з рахунком 9:3 святкували представики збірної Швеції. Альміда Де Валь та Оскар Ерікссон стали бронзовими призерами Олімпійських ігор.
Призери турніру змішаних команд з керлінгу:
"золото" – Італія
"срібло" – Норвегія
"бронза" – Швеція
Нагадаємо, що норвежець Йоханнес Клебо переміг у фіналі з лижного спринту.