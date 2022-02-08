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Збірна Італії перемогла в Олімпійському турнірі змішаних команд з керлінгу

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Пекін, Вівторок 08 лютого 2022 16:59
Збірна Італії перемогла в Олімпійському турнірі змішаних команд з керлінгу Фото: збірна Італії з керлінгу (olympics.com)
Автор: Андрій Вирва

На Олімпійських іграх закінчились змагання з керлінгу серед змішаних команд.

Про це повідомляє РБК-Україна.

У фіналі Олімпійського турніру зустрілись збірні Італії та Норвегії.

Перемогу з рахунком 8:5 здобула італійська збірна. За яку виступали Стефанія Константіні та Амос Мосанер. Збірну Норвегії представляли – Крістін Скасліен та Магнус Недреготтен.

В матчі за бронзові нагороди зустрічалися збірні Швеції та Великобританії.

Перемогу з рахунком 9:3 святкували представики збірної Швеції. Альміда Де Валь та Оскар Ерікссон стали бронзовими призерами Олімпійських ігор.

Призери турніру змішаних команд з керлінгу:

"золото" – Італія

"срібло" – Норвегія

"бронза" – Швеція

Нагадаємо, що норвежець Йоханнес Клебо переміг у фіналі з лижного спринту.

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