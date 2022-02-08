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Валентина Семеренко достроково завершила виступи на Олімпіаді-2022: відома причина

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Пекін, Вівторок 08 лютого 2022 16:42
Валентина Семеренко достроково завершила виступи на Олімпіаді-2022: відома причина Фото: Валентина Семеренко (Reuters)
Автор: Антон Федорців

Біатлоністка Валентина Семеренко не зможе допомогти збірній України на зимових Олімпійських іграх-2022 та невдовзі повернеться на батьківщину. Від'їзд спорстменки підтвердив президент федерації Василь Бринзак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сhampion.com.ua.

"Валя хотіла реабілітуватись за естафету і почала зашвидко, але з горами жарти короткі, вони її покарали", – повідомив функціонер.

Біатлоністка ледь не втратила свідомість через запоморочення. Проблеми зі здоров'ям унеможливили продовження гонки для 36-річної українки.

За словами Бринзака, після обстеження в місцевій клініці Семеренко вирішили відправити додому найближчим рейсом. Оскільки команді вона не зможе допомогти, то тренери проведуть заміну.

Замість Валентини Семеренко, яка напередодні не змогла фінішувати в індивідуальній гонці, виступи на зимовій Олімпіаді-2022 продовжить Анастасія Меркушина.

Нагадаємо, що в індивідуальній гонці серед чоловіків тріумфував Кантен Фійон-Майє з Франції. Найкращий серед українців – Дмитро Підручний (18-й).

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