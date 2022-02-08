ru ua
Вт, 08 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зимова Олімпіада-2022: нідерландець Нойс із рекордом став чемпіоном серед ковзанярів

Новость на русском →
Пекін, Вівторок 08 лютого 2022 14:24
Зимова Олімпіада-2022: нідерландець Нойс із рекордом став чемпіоном серед ковзанярів Фото: К'єлд Нойс (olympics.com)
Автор: Андрій Вирва

Завершились чоловічі змагання у ковзанярів на дистанції 1500 метрів.

Про це повідомляє РБК-Україна.

За медаль боролись 29 спортсменів.

Переможцем став нідерландський ковзаняр К'єлд Нойс, який фінішував з результатом 1:43,21 та встановив новий олімпійський рекорд. Попередній рекорд належав американцю Дереку Парра та тримався з 2002 року.

Медалі на дистанції 1500 метрів вибороли:

"золото" – К'єлд Нойс (Нідерланди) – 1:43,21

"срібло" – Томас Крол (Нідерланди) – 1:43,55

"бронза" – Кім Мін Сок (Південна Корея) – 1:44,24

Нагадаємо, що визначились призери Олімпійських ігор в сноуборді у дисципліні паралельний гігантський слалом серед чоловіків.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олімпіада Олимпиада 2022
Медальний залік України
Медальний залік України
Розклад змагань
Розклад змагань
Які види спорту представлені
Які види спорту представлені
ТОП-5 фактів про ігри у Пекіні
ТОП-5 фактів про ігри у Пекіні
Україна на Олімпіаді: історія перемог
Україна на Олімпіаді: історія перемог