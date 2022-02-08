Зимова Олімпіада-2022: нідерландець Нойс із рекордом став чемпіоном серед ковзанярів
Фото: К'єлд Нойс (olympics.com)
Завершились чоловічі змагання у ковзанярів на дистанції 1500 метрів.
Про це повідомляє РБК-Україна.
За медаль боролись 29 спортсменів.
Переможцем став нідерландський ковзаняр К'єлд Нойс, який фінішував з результатом 1:43,21 та встановив новий олімпійський рекорд. Попередній рекорд належав американцю Дереку Парра та тримався з 2002 року.
Медалі на дистанції 1500 метрів вибороли:
"золото" – К'єлд Нойс (Нідерланди) – 1:43,21
"срібло" – Томас Крол (Нідерланди) – 1:43,55
"бронза" – Кім Мін Сок (Південна Корея) – 1:44,24
Нагадаємо, що визначились призери Олімпійських ігор в сноуборді у дисципліні паралельний гігантський слалом серед чоловіків.