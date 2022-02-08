Китайська фрістайлістка взяла "золото" Олімпіади-2022 в дисципліні біг-ейр
Фото: китаянка Ейлін Гу перемогла в дисципліні біг-ейр на Олімпіаді 2022 (twitter.com/Olympics)
Китайська фрістайлістка Ейлін Гу виграла "золото" Олімпійських ігор в Пекіні в дисципліні БІГ-Ейр. Срібним призером стала француженка Тесс Леде.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Бронза дісталася представниці Швейцарії Матильді Гремо.
У фіналі командних змагань брали участь 12 збірних.
Результати
1. Ейлін Гу (Китай) - 188,25.
2. Тесс Леде (Франція) - 187,50.
3. Матильда Гремо (Швейцарія) - 182,50.
Всього на Олімпіаді в Пекіні будуть розіграні 109 комплектів медалей в 15 видах спорту. Ігри-2022 завершаться 20 лютого.
Нагадаємо, що відбувся фінал у змаганнях з шорт-треку серед жінок на дистанції в 500 метрів.