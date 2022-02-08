Олімпійські ігри-2022: чеська сноубордистка стала Олімпійською чемпіонкою
Фото: Естер Ледецка (olympics.com)
Визначились призери Олімпійських ігор в сноуборді у дисципліні паралельний гігантський слалом серед жінок.
Про це повідомляє РБК-Україна.
У бронзовому заїзді змагалися словенка Глорія Котнік та Мікелле Деккер з Нідерландів. Переможницею заїзду та бронзовою призеркою Олімпіади стала словенська сноубордистка.
У фіналі зустрілися австрійка Даніела Ульбінг та чешка Естер Ледецка. Перемогла в заїзді та стала Олімпійською чемпіонкою – Естер Ледецка. А австрійка вдовольнилася срібною нагородою.
Нагадаємо, що українську сноубордистку Аннамарі Данчу організатори не хотіли допускати до старту в кваліфікації.