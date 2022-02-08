Олімпіада-2022: подвійна перемога шведок в лижному спринті
Фото: призерки лижного спринту (olympics.com)
Відбувся фінальний заїзд серед жінок в лижному спринті.
Про це повідомляє РБК-Україна.
У фінал вийшло шість лижниць: три шведки, дві американки та швейцарка.
Найшвидше дистанцію в 1,5 км подолали шведські лижниці, які завоювали "золото" та "срібло", "бронзу" здобула представниця США
Результати гонки:
- Йонна Сундлінг (Швеція) – 3:09,68
- Майя Дальквіст (Швеція) – 3:12,56
- Джессі Діггінс (США) – 3:12,84
Нагадаємо, що нідерландець К’єлд Нойс із рекордом став олімпійським чемпіоном серед ковзанярів.