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Олімпіада-2022: подвійна перемога шведок в лижному спринті

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Пекін, Вівторок 08 лютого 2022 15:50
Олімпіада-2022: подвійна перемога шведок в лижному спринті Фото: призерки лижного спринту (olympics.com)
Автор: Андрій Вирва

Відбувся фінальний заїзд серед жінок в лижному спринті.

Про це повідомляє РБК-Україна.

У фінал вийшло шість лижниць: три шведки, дві американки та швейцарка.

Найшвидше дистанцію в 1,5 км подолали шведські лижниці, які завоювали "золото" та "срібло", "бронзу" здобула представниця США

Результати гонки:

  1. Йонна Сундлінг (Швеція) – 3:09,68
  2. Майя Дальквіст (Швеція) – 3:12,56
  3. Джессі Діггінс (США) – 3:12,84

Нагадаємо, що нідерландець К’єлд Нойс із рекордом став олімпійським чемпіоном серед ковзанярів.

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