Олімпіада-2022: австрійський гірськолижник завоював "золото" в супергіганті
Фото: австрійський гірськолижник Майєр взяв золото в супергіганті на Олімпіаді (twitter.com/Olympics)
Австрійський гірськолижник Маттіас Майєр завоював золото в супергіганті на Олімпіаді в Пекіні. У фіналі спортсмен показав час 1 хвилина і 19,94 секунди.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Друге місце зайняв американець Райан Кокран-Сігл, який поступився Майєру 0,04 секунди.
На третій сходинці - норвежець Александер Омодт Кільде, який програв переможцю 0,42 секунди.
Всього на Олімпіаді в Пекіні будуть розіграні 109 комплектів медалей в 15 видах спорту. Ігри-2022 завершаться 20 лютого.
Нагадаємо, що раніше відбувся фінал біг-ейра серед жінок.