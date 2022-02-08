Олімпійські ігри-2022: німецькі саночниці тріумфували у фіналі
Фото: Наталі Гайзенбергер (Getty Images)
Відбувся фінальний четвертий заїзд у жіночих одиночних санях.
Про це повідомляє РБК-Україна.
В цих змаганнях брали участь дві українки Юліанна Туницька та Олена Стецьків. Проте вони не змогли вийти у фінальний заїзд посівши 21 та 22 мсця відповідно.
А у фіналі виступили 20 найкращих саночниць за результатами трьох заїздів.
Найкращий час за підсумками чотирьох спроб показали німкені, які зайняли перші два місця, "бронзу" завоювала спортсменка з команди ОКР.
Результати чотирьох заїздів:
- Наталі Гайзенбергер (Німеччина) – 3:53,454
- Анна Беррайтер (Німеччина) – 3:53,947
- Тетяна Іванова (ОКР) – 3:54,507
Нагадаємо, що збірна Італії перемогла у фіналі Олімпійського турніру з керлінгу серед змішаних команд.