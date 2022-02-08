Олімпійські ігри-2022: німецькі саночниці тріумфували у фіналі

Відбувся фінальний четвертий заїзд у жіночих одиночних санях.

Про це повідомляє РБК-Україна .

В цих змаганнях брали участь дві українки Юліанна Туницька та Олена Стецьків. Проте вони не змогли вийти у фінальний заїзд посівши 21 та 22 мсця відповідно.

А у фіналі виступили 20 найкращих саночниць за результатами трьох заїздів.

Найкращий час за підсумками чотирьох спроб показали німкені, які зайняли перші два місця, "бронзу" завоювала спортсменка з команди ОКР.

Результати чотирьох заїздів: