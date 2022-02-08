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Олімпійські ігри-2022: німецькі саночниці тріумфували у фіналі

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Пекін, Вівторок 08 лютого 2022 17:35
Олімпійські ігри-2022: німецькі саночниці тріумфували у фіналі Фото: Наталі Гайзенбергер (Getty Images)
Автор: Андрій Вирва

Відбувся фінальний четвертий заїзд у жіночих одиночних санях.

Про це повідомляє РБК-Україна.

В цих змаганнях брали участь дві українки Юліанна Туницька та Олена Стецьків. Проте вони не змогли вийти у фінальний заїзд посівши 21 та 22 мсця відповідно.

А у фіналі виступили 20 найкращих саночниць за результатами трьох заїздів.

Найкращий час за підсумками чотирьох спроб показали німкені, які зайняли перші два місця, "бронзу" завоювала спортсменка з команди ОКР.

Результати чотирьох заїздів:

  1. Наталі Гайзенбергер (Німеччина) – 3:53,454
  2. Анна Беррайтер (Німеччина) – 3:53,947
  3. Тетяна Іванова (ОКР) – 3:54,507

Нагадаємо, що збірна Італії перемогла у фіналі Олімпійського турніру з керлінгу серед змішаних команд.

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