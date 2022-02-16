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Перша медаль України на Олімпіаді-2022: скільки призових отримає Абраменко

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Пекін, Середа 16 лютого 2022 19:01
Перша медаль України на Олімпіаді-2022: скільки призових отримає Абраменко Фото: Олександр Абраменко (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українець Олександр Абраменко здобув срібну нагороду на зимових Олімпійських іграх в Пекіні. Окрім почестей, спортсмен заслужив і на грошову винагороду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Перед зимовою Олімпіадою стало відомо, що розмір призових для українських спортсменів буде таким, як і на літніх Іграх в Токіо торік. Зокрема, золоті медалісти отримають по 125 тисяч доларів.

Оскільки Абраменко здобув "срібло", то його фінансова винагорода буде меншою. Фрістайліст заробив 80 тисяч "зелених". Якщо хтось із його колег по збірній України встигне до завершення змагань здобути бронзову медаль, то збагатиться на 55 тисяч.

Кожна країна-учасниця зимових Олімпійських ігор розмір призових визначає самостійно. Наприклад, Сполучені Штати для американських спортсменів встановили винагороди за золоту, срібну та бронзову медалі на рівні 37 500, 22 500 й 15 000 доларів відповідно.

Натомість безумовний фаворит Олімпіади-2022 у медальному заліку – Норвегія – взагалі не платитиме атлетам за здобуті медалі. Таке ж рішення ухвалили олімпійські комітети Швеції, Сполученого Королівства та Нової Зеландії.

Нагадаємо, що фрістайліст Абраменко фінішував другим у суперфіналі з лижної акробатики.

Раніше також пригадали шлях 33-річного спортсмена до другої в кар'єрі олімпійської нагороди.

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